'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình

16:00 25/10/2025
Nhiều netizen xuýt xoa, trầm trồ trước hình ảnh mới của ngọc nữ màn ảnh Việt.

Dù không còn hoạt động nhiều ở Showbiz như trước, Tăng Thanh Hà vẫn là một trong những nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích, ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh" đình đám một thời. 

Mới đây, nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc khiến nhiều khán giả xuýt xoa khi đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đón tuổi mới. 

Tăng Thanh Hà 'gây thương nhớ' với vẻ đẹp không cầu kỳ nhưng mặn mà, quyến rũ. (Ảnh FBNV) Tăng Thanh Hà "gây thương nhớ" với vẻ đẹp không cầu kỳ nhưng mặn mà, quyến rũ. (Ảnh FBNV)

Trong loạt ảnh mới, “ngọc nữ màn ảnh Việt” đời đầu gây chú ý khi xuất hiện với Phong cách tối giản nhưng tinh tế. Diện áo tank top màu đen kết hợp quần jeans xanh cổ điển, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng vốn là dấu ấn đặc trưng suốt nhiều năm qua.

Lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da mịn màng, cùng mái tóc dài buông tự nhiên giúp hình ảnh của cô thêm phần gần gũi và cuốn hút. Phụ kiện vàng ánh kim cùng lớp son đỏ trầm là điểm nhấn vừa đủ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự am hiểu về Thời trang của người đẹp.

Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. (Ảnh FBNV) Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. (Ảnh FBNV)
Dù đã là mẹ ba con, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi vóc dáng thon gọn, làn da tươi sáng và thần thái rạng rỡ. (Ảnh FBNV) Dù đã là mẹ ba con, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi vóc dáng thon gọn, làn da tươi sáng và thần thái rạng rỡ. (Ảnh FBNV)

Trong dịp đón tuổi mới, nữ diễn viên cũng trải lòng về những thay đổi ở ngoại hình kể từ ngày làm mẹ. Tăng Thanh Hà cho biết, từ khi lên chức làm mẹ là "đôi mắt sâu" bắt đầu hiện  lên và cô dần học cách làm quen, nhìn như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. 

"Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một “phiên bản” của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ", nữ diễn viên chia sẻ. 

Tăng Thanh Hà cho biết cô học cách chấp nhận, yêu 'đôi mắt sâu' kể từ ngày có con. (Ảnh FBNV) Tăng Thanh Hà cho biết cô học cách chấp nhận, yêu "đôi mắt sâu" kể từ ngày có con. (Ảnh FBNV)

Ở tuổi U40, Tăng Thanh Hà chọn phong cách tối giản làm "kim chỉ nam" trong thời trang, đề cao sự thoải mái, bền vững và phù hợp với lối sống hiện tại.

Nhiều người nhận xét nữ diễn viên không cần đến váy áo cầu kỳ vẫn toát lên khí chất của một phụ nữ thành đạt, viên mãn và tự tin. Cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế cũng phản ánh Xu hướng thời trang đương đại, khi phong cách “less is more” (tối giản là đỉnh cao) ngày càng được ưa chuộng.

Nữ diễn viên chuộng phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế trong thời trang. (Ảnh FBNV) Nữ diễn viên chuộng phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế trong thời trang. (Ảnh FBNV)
Nhiều người nhận xét nữ diễn viên không cần đến váy áo cầu kỳ vẫn toát lên khí chất của một phụ nữ thành đạt, viên mãn và tự tin. (Ảnh FBNV) Nhiều người nhận xét nữ diễn viên không cần đến váy áo cầu kỳ vẫn toát lên khí chất của một phụ nữ thành đạt, viên mãn và tự tin. (Ảnh FBNV)
Hình ảnh đời thường trẻ trung, cá tính và đầy lôi cuốn của Tăng Thanh Hà. (Ảnh FBNV) Hình ảnh đời thường trẻ trung, cá tính và đầy lôi cuốn của Tăng Thanh Hà. (Ảnh FBNV)

Từng là biểu tượng nhan sắc và hình mẫu thanh lịch của showbiz Việt, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút đặc biệt dù đã rời xa ánh đèn sân khấu. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người hâm mộ trầm trồ vì vẻ đẹp vượt thời gian, là minh chứng cho phong cách sống lành mạnh và tinh thần lạc quan.

