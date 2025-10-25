Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM

Jack, B Ray, HIEUTHUHAI... bị nêu tên trong công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn tại TP.HCM.

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận - Phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn, nhằm “định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa”.

Theo nội dung công văn, thời gian gần đây, đời sống âm nhạc xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại, đặc biệt là trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Không ít sản phẩm âm nhạc được phát hành, biểu diễn hoặc lan truyền trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ và đi ngược thuần phong mỹ tục.

Jack

HIEUTHUHAI bị nêu tên

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Jack với Chưa bao giờ, Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu...

Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ

Từ thực trạng trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình tại phòng trà, sự kiện xã hội hóa, sân khấu công cộng... cần đảm bảo tuân thủ Pháp luật và chuẩn mực văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng được giao phối hợp Thanh tra Thành phố để thanh tra, xử phạt các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn, quảng bá sản phẩm “phi văn hóa”; đồng thời chủ trì phối hợp Hội Âm nhạc TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chuyên đề tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho văn nghệ sĩ.

Đặc biệt, công văn lưu ý việc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói hoặc biểu diễn lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM. Song song đó, cần biểu dương và khen thưởng những nghệ sĩ có đóng góp tích cực, sáng tác giàu tính Giáo dục, mang lại giá trị văn hóa và xây dựng lối sống lành mạnh.

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố." - Trích Công văn số 69-CV/BTGDVTU

Công văn lưu ý việc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói hoặc biểu diễn lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM

Về phía Hội Âm nhạc TP.HCM, công văn đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tổ chức sinh hoạt chuyên đề - tọa đàm về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn nhằm nâng cao ý thức thẩm mỹ và trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Hội cũng được khuyến khích mở rộng kết nạp hội viên là các nghệ sĩ tự do đang hoạt động tại TP.HCM để có thêm công cụ định hướng sáng tác đúng đắn.

Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM được yêu cầu phát huy vai trò phản biện, thẩm định chuyên môn, tổ chức các nghiên cứu, bài viết, tọa đàm phân tích thực trạng ngôn ngữ và hành vi ứng xử trong âm nhạc. Cơ quan này sẽ đóng vai trò tư vấn cho các đơn vị quản lý và truyền thông trong công tác tuyên truyền, định hướng sáng tạo, giúp điều chỉnh tư duy thẩm mỹ của giới nghệ sĩ và công chúng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông TP.HCM được đề nghị tăng cường bài viết phản biện, phân tích, phê phán sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh và nâng cao nhận thức văn hóa. Đồng thời, báo chí cần lan tỏa những tấm gương sáng tạo tích cực, củng cố hình ảnh người nghệ sĩ có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Tuyết Anh