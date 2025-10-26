Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles?

08:30 26/10/2025
Taylor Swift và The Beatles đều trở thành biểu tượng của hai thế hệ âm nhạc.

Cuộc tranh luận về việc liệu Taylor Swift có "vĩ đại hơn" The Beatles hay không đang nóng trở lại sau khi nữ ca sĩ 38 tuổi phá vỡ một kỷ lục bảng xếp hạng tồn tại hàng thập kỷ của huyền thoại âm nhạc này. 

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 1

Sự thay đổi trong cách người nghe tiếp cận âm nhạc từ doanh số vật lý trong thập niên 1960 đến sự thống trị của streaming hiện nay khiến các chuyên gia và người hâm mộ phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của việc "lớn hơn" xét theo kỷ lục, doanh thu tour diễn và tầm ảnh hưởng văn hóa. 

Cuộc tranh luận này không chỉ phản ánh sự khác biệt giữa các thời đại mà còn thể hiện vai trò ngày càng lớn của người hâm mộ trong việc định hình lịch sử âm nhạc đương đại.

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 2

The Beatles: Biểu tượng vượt thời gian

The Beatles, gồm cố ca sĩ kiêm tay guitar John Lennon, Paul McCartney, cố tay guitar chính George Harrison và tay trống Ringo Starr, nổi tiếng ở Anh từ năm 1963 và bùng nổ tại Mỹ vào năm 1964 qua chương trình The Ed Sullivan Show. Dù đã hơn 60 năm trôi qua, những bản hit như She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Hey Jude vẫn được công chúng yêu thích và nhận diện rộng rãi.

Theo số liệu của Billboard, The Beatles sở hữu 64 ca khúc lọt bảng xếp hạng HOT 100, trong đó 20 bài đạt No.1, con số mà chưa nghệ sĩ nào vượt qua. Tổng doanh số album, bao gồm cả tuyển tập và album trực tiếp, ước tính vượt 1 tỷ bản toàn cầu, theo EMI.

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 3
 

Taylor Swift: Thống trị kỷ nguyên số

Mới đây, Taylor Swift đã lập kỷ lục khi có 7 ca khúc đồng thời lọt Top 10 bảng xếp hạng United World, vượt qua kỷ lục 6 ca khúc của The Beatles vào năm 1964. Đĩa đơn The Fate of Ophelia ra mắt ở vị trí No.1 với gần 700.000 điểm, chủ yếu từ streaming, nhưng cũng nhờ doanh số và lượt phát sóng.

Tour diễn "The Eras Tour" kéo dài 21 tháng kết thúc vào tháng 12/2024 đạt hơn 2 tỷ USD doanh thu, gấp đôi bất kỳ tour nào khác trong lịch sử, theo The New York Times. Từ những số liệu này, giám đốc âm nhạc Irving Azoff từng nhận xét: "Taylor Swift chính là The Beatles của chúng ta". Album mới nhất của Taylor Swift mang tên The Life of a Showgirl, ra mắt ngày 3/10, cũng phá kỷ lục, trở thành album được stream nhiều nhất trong một ngày trên Spotify năm nay.

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 4

So sánh giữa các thời đại: Một bài toán khó

Các học giả và chuyên gia âm nhạc đều cho rằng so sánh trực tiếp là rất khó.

- Dr. Richard Mills, St Mary’s University: "The Beatles là nghệ sĩ bán chạy nhất về cả thương mại lẫn văn hóa. Âm nhạc của họ đa dạng hơn Taylor Swift rất nhiều và chắc chắn sẽ được nghe trong 300 năm nữa. Chúng ta cần thời gian để đánh giá toàn bộ sự nghiệp và ảnh hưởng văn hóa của Taylor".

- Dr. Holly Tessler, University of Liverpool: "Taylor là một lực lượng độc nhất trong âm nhạc trẻ hiện nay. So sánh với The Beatles là hợp lý về ảnh hưởng thế hệ, nhưng liệu tầm ảnh hưởng ấy bền vững như The Beatles hay không chỉ thời gian mới trả lời".

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 5

- Glenn Gass, Indiana University: "Thành tựu của The Beatles trong bảy năm là di sản không ai sánh kịp. Taylor Swift là hiện tượng pop đương đại, nhưng phải đợi 60 năm mới thấy âm nhạc của cô ấy có đứng vững như The Beatles không".

- Drew Nobile, University of Oregon: "So sánh là hợp lý, Taylor là nghệ sĩ đầu tiên có thể so sánh với The Beatles theo một nghĩa quan trọng. Nhưng họ hoạt động trong những bối cảnh âm nhạc hoàn toàn khác nhau: The Beatles mở ra cả hệ thống, Taylor kiểm soát tuyệt đối thương hiệu cá nhân và biến mọi sản phẩm thành hiện tượng văn hóa".

Taylor Swift có 'vĩ đại hơn' huyền thoại The Beatles? Ảnh 6

Các chuyên gia đồng ý rằng chỉ thời gian mới chứng minh được liệu Taylor Swift có thể đạt được tầm ảnh hưởng lâu dài như The Beatles hay không. Theo Mark Spicer, Hunter College: "Câu chuyện về Taylor còn đang được viết. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy những kỷ lục và thành tích ban đầu. Nhưng giống như The Beatles, có thể trong vài thập kỷ nữa, âm nhạc và câu chuyện của cô ấy vẫn sẽ được nghiên cứu và thảo luận".

Cuộc tranh luận giữa hai biểu tượng âm nhạc, giữa những kỷ lục streaming và doanh thu tour diễn hiện đại so với tầm ảnh hưởng bền vững của một huyền thoại vẫn đang mở. Khi sự nghiệp Taylor Swift tiếp tục bùng nổ, cả giới học thuật, người hâm mộ và ngành công nghiệp vẫn phải tìm cách định nghĩa lại khái niệm "di sản âm nhạc" trong thế giới âm nhạc đang thay đổi từng ngày.

