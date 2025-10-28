Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

11:27 28/10/2025
Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng trước chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ “gây bão” mạng xã hội khi đăng tải một bài viết hài hước nhưng đầy ẩn ý về kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ:

“Đi đám cưới bạn bè nhiều quá cũng nôn sao ý ta, về thử làm cái list khách mời của mình nếu mình cưới xem đông không. Hòa thì là người sống hướng nội, ngại giao tiếp. Bạn của Hòa thì đâu có nhiều mọi người biết mà đúng không? Chỉ có ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, anh em quay Phim, người mẫu, hoa á hậu, cầu thủ, vận động viên, team make up làm tóc, stylist, bạn bè người thân. Đâu có ai đâu… Biết tổ chức chỗ nào cho đủ ta haha. Hay làm sân vận động mời thêm 1000 fans hâm mộ vào dự cùng cho vui hahaha”.

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Ảnh 1

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng và giới truyền thông. Dưới phần bình luận, hàng nghìn người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự háo hức trước viễn cảnh nữ ca sĩ sắp “lên xe hoa”. Một số khác lại cho rằng đây chỉ là lời nói đùa vui của Hòa Minzy, người vốn nổi tiếng với tính cách dí dỏm, gần gũi và biết cách tạo năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Ảnh 2

Tuy nhiên, việc Hòa Minzy bất ngờ nhắc đến “list khách mời” và “địa điểm tổ chức” khiến không ít khán giả tò mò liệu cô có thật sự đang chuẩn bị cho một đám cưới trong tương lai gần. Dù nữ ca sĩ không tiết lộ thêm chi tiết nào, bài viết vẫn đủ để khơi gợi sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi ai cũng biết, sau những năm tháng thăng trầm trong tình cảm, người hâm mộ luôn mong Hòa sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Ảnh 3

Là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt, Hòa Minzy không chỉ ghi dấu bằng giọng hát nội lực mà còn bởi sự duyên dáng, tự nhiên và tinh thần cầu tiến trong công việc. Từ sau khi bước ra từ cuộc thi Học viện Ngôi sao và dần khẳng định tên tuổi với loạt hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp hay Thị Mầu, cô đã trở thành một trong những giọng ca được yêu mến hàng đầu Vpop.

Thế nhưng, trái ngược với con đường nghệ thuật rực rỡ, chuyện tình cảm của Hòa Minzy lại từng khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi chia tay người yêu doanh nhân, nữ ca sĩ dành toàn bộ thời gian để nuôi con và tập trung cho sự nghiệp. Dù trải qua không ít sóng gió, Hòa vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị và đáng yêu cùng con trai trên mạng xã hội – điều khiến khán giả càng thêm yêu mến cô hơn.

Chính vì vậy, khi Hòa Minzy bất ngờ “nhá hàng” chuyện đám cưới, công chúng không khỏi hy vọng rằng đây không chỉ là một trò đùa, mà biết đâu sẽ là tín hiệu cho một khởi đầu mới trong cuộc sống của cô. Bởi với người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được trái tim ấm áp và nụ cười rạng rỡ như Hòa, một “happy ending” là điều hoàn toàn xứng đáng.

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Ảnh 4

Hiện tại, Hòa Minzy vẫn chưa có thêm động thái nào xác nhận về thông tin kết hôn. Tuy nhiên, chỉ một bài đăng ngắn ngủi cũng đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ”, chứng minh sức hút và tầm ảnh hưởng lớn của nữ ca sĩ trong lòng người hâm mộ. Dù là thật hay chỉ là một lời đùa vui, khán giả vẫn mong rằng, trong tương lai không xa, Hòa Minzy sẽ tìm được cho mình một tình yêu bền lâu và có thể là một “đám cưới trong mơ” đúng như cách cô từng viết đầy dí dỏm trên mạng xã hội.

