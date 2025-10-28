Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

11:12 28/10/2025
Miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục, riêng Huế ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ vượt xa mọi số liệu từng có trong lịch sử quan trắc Việt Nam.

Từ đêm 25 đến sáng 27/10, mưa lớn liên tục trút xuống Thừa Thiên Huế, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa “chưa từng có”. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng đạt 150-300mm, vùng núi 500-700mm.

Đặc biệt, các điểm như đỉnh Bạch Mã ghi nhận tới 2.272mm, Khe Tre 1.257mm và Hương Sơn 1.112mm. Tại trạm Nam Đông, lượng mưa giờ cao nhất lên tới 104,6mm/giờ (từ 0h đến 1h ngày 27-10).

Với hơn 1.600mm mưa chỉ trong 24 giờ, Bạch Mã chính thức phá kỷ lục mưa ngày lớn nhất lịch sử Việt Nam — vượt xa mức 997,6mm ghi nhận tại Huế năm 1999, thời điểm miền Trung cũng trải qua trận lũ lịch sử.

Hiện Thừa Thiên Huế là địa phương nắm giữ 4 trong 5 kỷ lục mưa ngày lớn nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng Việt Nam. Vị trí còn lại thuộc về Trà My (Đà Nẵng - Quảng Nam cũ).

Đội cứu hộ kịp thời giải cứu hai ông bà bị bại liệt, chỉ còn hơn 50cm nữa là nước chạm mái nhà. Nguồn: Thông tin Huế Đội cứu hộ kịp thời giải cứu hai ông bà bị bại liệt, chỉ còn hơn 50cm nữa là nước chạm mái nhà. Nguồn: Thông tin Huế
 
Nước ngập vào các phòng ở bệnh viện Nước ngập vào các phòng ở bệnh viện
Bệnh viện Trung ương Huế ngập nặng sáng nay. Ảnh: Page Huế Bệnh viện Trung ương Huế ngập nặng sáng nay. Ảnh: Page Huế
 
Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy Ảnh 5
Đường ngập nước nặng sáng 28/10, người dân phải chèo thuyền di chuyển. Ảnh: Page Huế Đường ngập nước nặng sáng 28/10, người dân phải chèo thuyền di chuyển. Ảnh: Page Huế
Ảnh: Page Huế Ảnh: Page Huế
Khu chung cư Xuân Phú - nơi hàng nghìn hộ dân sinh sống với hàng loạt xe máy, oto ngập nước. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như Khu chung cư Xuân Phú - nơi hàng nghìn hộ dân sinh sống với hàng loạt xe máy, oto ngập nước. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như
Ngã 3 Nguyễn Thiện Thuật giao Nguyễn Trãi, nước lên quá 1/2 cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như Ngã 3 Nguyễn Thiện Thuật giao Nguyễn Trãi, nước lên quá 1/2 cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như
Đường Phan Bội Châu phía dưới gần Ngô Quyền (chưa tới chợ Bến Ngự) nước ngập nửa người. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như Đường Phan Bội Châu phía dưới gần Ngô Quyền (chưa tới chợ Bến Ngự) nước ngập nửa người. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như
Đường Trần Hưng Đạo gần cầu Trường Tiền, chè Mợ Tôn Đích. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như Đường Trần Hưng Đạo gần cầu Trường Tiền, chè Mợ Tôn Đích. Ảnh: Nguyễn Châu Quỳnh Như
