Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hương Giang tung ảnh sẵn sàng cho Miss Universe 2025, visual cực gắt hứa hẹn bùng nổ tại đấu trường quốc tế

21:10 30/10/2025
Hương Giang được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử tại đấu trường Miss Universe 2025.

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi đăng tải tấm ảnh chính thức cho hành trình Miss Universe 2025 sắp tới của cô. Chỉ sau ít phút, bài đăng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả trong nước lẫn quốc tế nhờ nhan sắc và thần thái đỉnh cao của đại diện Việt Nam.

Bức ảnh chân dung chính thức của Hương Giang tại Miss Universe 2025 (Ảnh: FBNV).

Trong khung hình, Hương Giang lựa chọn Phong cách trang điểm tinh tế với tông màu nude chủ đạo, tôn lên làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt hài hòa. Mái tóc được vuốt gọn gàng, kết hợp kiểu búi thấp cổ điển giúp cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn không kém phần quyền lực. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nhẹ khiến tổng thể bức ảnh vừa mềm mại, vừa thể hiện rõ khí chất của một "beauty queen" thực thụ.

Nhiều người hâm mộ nhận xét visual của Hương Giang trong tấm ảnh này mang đậm tinh thần Miss Universe - vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, khẳng định cá tính riêng nhưng vẫn giữ được nét đẹp Á Đông đặc trưng. Một số bình luận còn khẳng định: "Hương Giang đã sẵn sàng chinh phục thế giới", "Đây đúng là headshot của top Miss Universe".

Sự xuất hiện của Hương Giang tại Miss Universe 2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên "cú nổ lớn" cho nhan sắc Việt (Ảnh: FBNV).
Visual và nhan sắc đỉnh cao của Hoa hậu Hương Giang (Ảnh: FBNV). Visual và nhan sắc đỉnh cao của Hoa hậu Hương Giang (Ảnh: FBNV).

Theo chia sẻ từ người đẹp, đây là bức ảnh chính thức được gửi đến ban tổ chức cuộc thi Miss Universe lần thứ 74, diễn ra vào năm 2025. Việc công bố bức ảnh chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện danh giá nhất hành tinh của đại diện Việt Nam.

Hương Giang đã từng có kinh nghiệm dày dặn trên các đấu trường sắc đẹp và hoạt động nghệ thuật, giúp cô tự tin hơn khi bước vào cuộc thi quốc tế. Trước đó, cô từng chia sẻ hình ảnh đang trong giai đoạn tập trung cao độ trên trang cá nhân để chuẩn bị cho từng phần thi, từ kỹ năng trình diễn, ứng xử, đến xây dựng hình thể và dự án cộng đồng.

Sự xuất hiện của Hương Giang tại Miss Universe 2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên "cú nổ lớn" cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế. Không chỉ đại diện cho vẻ đẹp hình thể, cô còn mang theo câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình nỗ lực, bản lĩnh và tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Hương Giang được kỳ vọng sẽ đem về thành tích cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế đầy danh giá (Ảnh: FBNV).

Với visual đỉnh cao, sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần chiến binh, Hương Giang được dự đoán sẽ là một trong những gương mặt đáng gờm tại Miss Universe 2025. Người hâm mộ Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng rằng cô sẽ viết tiếp trang vàng cho nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc danh giá nhất hành tinh.

