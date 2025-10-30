Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia?

21:21 30/10/2025
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể đối mặt với án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tùy thuộc vào phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA.

AFC nói về CAS

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết liên đoàn châu Á sẽ hành động sau khi quy trình pháp lý hoàn tất. “Dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo hay của CAS, chúng tôi sẽ xem đó là phán quyết cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Khi có kết quả, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA cũng như mức độ ảnh hưởng đến các trận đấu thuộc AFC”, ông Windsor nói.

Theo đó, FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định về đơn kháng cáo của FAM vào thứ Sáu. Cố vấn đội tuyển quốc gia Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cho biết họ sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, thậm chí đưa ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Liên đoàn Bóng đá châu Á không loại tuyển Malaysia Ảnh 1

Nếu dựa vào quyết định của CAS, có nghĩa là phán quyết của FIFA vẫn chưa thể giúp AFC đưa ra quyết định cuối cùng, kể cả hôm nay có đáp án ra sao từ FIFA.

“Sau đó, Ủy ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ để xác định những điều khoản nào bị vi phạm. Mọi thứ phụ thuộc vào nội dung hồ sơ mà FIFA gửi lại cho AFC.

Cần nhớ rằng có hai hồ sơ vụ việc một theo kênh kháng cáo kỷ luật CAS, và một theo kênh tòa Bóng đá CAS. Vì thế sẽ có hai phán quyết. Tuy nhiên, với AFC, chúng tôi chỉ quan tâm đến tính hợp lệ của các cầu thủ, vì đó là vấn đề ảnh hưởng đến các giải đấu của AFC, không phải phần còn lại”, ông Windsor nói.

Malaysia không bị loại thẳng?

Ông Windsor cho biết AFC cần vụ việc được giải quyết trước ngày 31/3/2026 để chốt danh sách đội dự Asian Cup 2027. “Để bốc thăm, chúng tôi cần biết đội nào sẽ giành suất từ bảng của Malaysia. Vì vậy, chúng tôi hy vọng mọi việc được hoàn tất trước 31/3. Quy trình này khá dài, vì thủ tục tư pháp cần thời gian và phải tuân theo quy định”, ông nói thêm.

Có nghĩa là AFC có thể xử lý vụ việc của tuyển Malaysia đúng thời điểm trận đấu lượt về với Việt Nam vào hôm 31/3/2026. Đây cũng là ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027, và tuyển Malaysia coi như không cần phải lo bị loại sớm. Vì án phạt loại thẳng Malaysia có ra vào lúc này cũng không còn giá trị gì, khi họ bị xử thua trước Việt Nam và Nepal cũng đồng nghĩa bị loại. Mỗi bảng chỉ có đội đứng đầu đi tiếp.

 
Tuyển Malaysia sẽ không bị loại? Ảnh: Malaysia NT Tuyển Malaysia sẽ không bị loại? Ảnh: Malaysia NT

Đơn kháng cáo của FAM được nộp đầu tháng này, sau khi FIFA trong tháng 9 đã ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu ringgit), đồng thời phạt bảy cầu thủ mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng trên mọi cấp độ bóng đá.

Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ủy ban kỷ luật của FIFA phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký, xác định rằng các giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên đã bị làm giả để hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Vị trí của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng, do bảy cầu thủ này đã thi đấu trong hai trận thắng 2-0 trước Nepal (ngày 25/3) và 4-0 trước Việt Nam (ngày 10/6).

Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận, và chỉ đội đầu bảng mới giành quyền dự Asian Cup 2027. Các trận sắp tới của Malaysia tại vòng loại Asian Cup là gặp Nepal tại Kuala Lumpur vào ngày 18/11 và gặp Việt Nam vào ngày 31/3 năm sau.

