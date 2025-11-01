Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Phần mềm

Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

12:20 01/11/2025
Việc đăng ký và kích hoạt SIM có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua xác minh bằng tài khoản VNeID, mang đến trải nghiệm minh bạch và tiện lợi.

Cho phép kích hoạt SIM bằng VNeID. Ảnh: P.V.

Từ tháng 10, người dân có thể kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID. Mạng di động FPT là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình này.

Theo thông tin từ nhà mạng, ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt, giúp thuê bao được xác thực chính chủ sau khi hoàn thành các bước.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 163, quy định về các loại giấy tờ sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất và hướng dẫn Luật Viễn Thông. Theo quy định, bên cạnh việc kích hoạt trực tiếp tại các điểm giao dịch, các cá nhân đăng ký SIM chính chủ có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng và xác thực bằng thẻ CCCD hoặc tài khoản định danh VNeID.

Hiện nay, hầu hết nhà mạng đều đã triển khai tính năng kích hoạt SIM qua ứng dụng, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên hình thức xác thực bằng CCCD. FPT là nhà mạng đầu tiên hỗ trợ người dùng xác thực bằng tài khoản VNeID. Tài khoản VNeID cần được xác minh ở mức độ 2 theo quy định hiện hành.

Quy trình này thể hiện nỗ lực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm an toàn, tuân thủ quy định Pháp luật và tiện lợi. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh.

kich hoat SIM truc tuyen anh 1

Hướng dẫn kích hoạt SIM FPT bằng tài khoản VNeID. Ảnh: FPT Shop.

Nhờ áp dụng hình thức xác thực danh tính qua VNeID, người dùng có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt SIM online, không cần đến trực tiếp cửa hàng hay mang theo thẻ căn cước công dân bản giấy, giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, phương thức này cũng hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, vì thông tin cá nhân đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý Nhà nước.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cho phép xác thực trực tuyến nhiều dịch vụ tại Việt Nam như hồ sơ sức khỏe, ngân hàng, hàng không, chữ ký số, ví điện tử. Thời gian tới, Bộ Công an dự kiến tích hợp, cập nhật gần 200 giấy tờ cấp cho cá nhân vào VNeID, trong đó có sổ đỏ, bằng đại học, hộ chiếu.

Việc triển khai kích hoạt SIM online bằng VNeID đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số ngành viễn thông, mang lại trải nghiệm thuận tiện và minh bạch hơn cho người dùng. Đại diện FPT cho biết quy trình này cũng góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác trên thị trường.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/da-co-nha-mang-ho-tro-kich-hoat-sim-truc-tuyen-bang-vneid-post1598743.html
Cùng chủ đề
Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động Phần mềm
Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Thế giới sáng tạo kỹ thuật số đang chứng kiến một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo....

Gmail của bạn không an toàn Phần mềm
Gmail của bạn không an toàn

Hơn 2,5 tỷ người dùng Gmail có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân sau khi nhóm tin tặc...

Trung tâm đóng vai trò 'bộ não' đổi mới sáng tạo về dữ liệu Phần mềm
Trung tâm đóng vai trò 'bộ não' đổi mới sáng tạo về dữ liệu

Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống chính thức ra mắt...

Siri sẽ dùng sức mạnh của ChatGPT? Phần mềm
Siri sẽ dùng sức mạnh của ChatGPT?

Không kịp phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng để nâng cấp tính năng AI cho trợ lý...

Hành vi vi phạm giao thông bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10/12 điểm PGLX theo Nghị định 168 Phần mềm
Hành vi vi phạm giao thông bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10/12 điểm PGLX theo Nghị định 168

Người dân nên liên tục xem điểm GPLX trên VNeID để cập nhật thông tin và theo dõi việc chấp...

Hacker cướp tiền trong sàn tiền số lớn nhất Iran, xong đốt sạch Phần mềm
Hacker cướp tiền trong sàn tiền số lớn nhất Iran, xong đốt sạch

Nhóm tin tặc Predatory Sparrow của Israel nhanh chóng đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Ít nhất 90...

Mới cập nhật
Taecyeon kết hôn

Taecyeon kết hôn

Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026. Vị hôn thê của anh không hoạt động trong ngành giải trí.

15 giờ trước Showbiz

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tỏ ra bất ngờ khi biết thêm khía cạnh về chồng sau 9 năm chung sống.

15 giờ trước Showbiz

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng, từ doanh nhân, ca sĩ đến diễn viên hạng A bị bắt với những cáo buộc nghiêm trọng.

15 giờ trước Pháp luật

'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

Tối 31/10, hàng trăm bạn trẻ với hóa trang ma quỷ đổ về phố đi bộ Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween.

15 giờ trước GEN Z

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

15 giờ trước Pháp luật

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Chuỗi hành vi gian dối của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có chuỗi hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

15 giờ trước Pháp luật

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Những tiếp viên đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways lộ diện

Toàn bộ đồng phục của tổ bay dùng hai gam màu nâu đất và be sữa. Vest của nam tiếp viên được lấy cảm hứng từ trang phục sĩ quan hải quân thế kỷ XVIII, nữ tiếp viên có phần mềm mại.

15 giờ trước Đời sống

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Giáo dục giới trẻ điều gì sau sự 'bay màu' của những MV lệch chuẩn

Gỡ bỏ các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn không giải quyết gốc rễ vấn đề nếu giới trẻ không được nâng cao “sức đề kháng” trước làn sóng thông tin, theo chuyên gia.

15 giờ trước Âm nhạc

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Khẳng định vị thế đảo ngọc là điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Giải ba môn phối hợp BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 tại Khu phức hợp Phu Quoc Marina, dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện khẳng định vị thế của Phú Quốc là điểm đến thể thao – du lịch tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng hiện đại và trải nghiệm thi đấu tầm quốc tế.

1 ngày trước THỂ THAO

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

1 ngày trước Pháp luật