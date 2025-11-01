Đã có nhà mạng hỗ trợ kích hoạt SIM trực tuyến bằng VNeID

Việc đăng ký và kích hoạt SIM có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua xác minh bằng tài khoản VNeID, mang đến trải nghiệm minh bạch và tiện lợi.

Cho phép kích hoạt SIM bằng VNeID. Ảnh: P.V.

Từ tháng 10, người dân có thể kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID. Mạng di động FPT là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình này.

Theo thông tin từ nhà mạng, ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt, giúp thuê bao được xác thực chính chủ sau khi hoàn thành các bước.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 163, quy định về các loại giấy tờ sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất và hướng dẫn Luật Viễn Thông. Theo quy định, bên cạnh việc kích hoạt trực tiếp tại các điểm giao dịch, các cá nhân đăng ký SIM chính chủ có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng và xác thực bằng thẻ CCCD hoặc tài khoản định danh VNeID.

Hiện nay, hầu hết nhà mạng đều đã triển khai tính năng kích hoạt SIM qua ứng dụng, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên hình thức xác thực bằng CCCD. FPT là nhà mạng đầu tiên hỗ trợ người dùng xác thực bằng tài khoản VNeID. Tài khoản VNeID cần được xác minh ở mức độ 2 theo quy định hiện hành.

Quy trình này thể hiện nỗ lực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm an toàn, tuân thủ quy định Pháp luật và tiện lợi. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh.

Hướng dẫn kích hoạt SIM FPT bằng tài khoản VNeID. Ảnh: FPT Shop.

Nhờ áp dụng hình thức xác thực danh tính qua VNeID, người dùng có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt SIM online, không cần đến trực tiếp cửa hàng hay mang theo thẻ căn cước công dân bản giấy, giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, phương thức này cũng hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ, vì thông tin cá nhân đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý Nhà nước.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cho phép xác thực trực tuyến nhiều dịch vụ tại Việt Nam như hồ sơ sức khỏe, ngân hàng, hàng không, chữ ký số, ví điện tử. Thời gian tới, Bộ Công an dự kiến tích hợp, cập nhật gần 200 giấy tờ cấp cho cá nhân vào VNeID, trong đó có sổ đỏ, bằng đại học, hộ chiếu.

Việc triển khai kích hoạt SIM online bằng VNeID đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số ngành viễn thông, mang lại trải nghiệm thuận tiện và minh bạch hơn cho người dùng. Đại diện FPT cho biết quy trình này cũng góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác trên thị trường.