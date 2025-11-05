Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Điều Trị Viêm Da Cơ Địa Bằng Thuốc Nam: Hướng Đi Lành Tính, Hiệu Quả Và Bền Vững

14:42 05/11/2025
Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ngứa ngáy và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh hiện nay có xu hướng tìm về thuốc Nam, giải pháp điều trị an toàn, bền vững, giúp phục hồi làn da từ bên trong. Trong số đó, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường được xem là địa chỉ tin cậy, nơi lưu giữ tinh hoa y học cổ truyền trong điều trị các bệnh da liễu.

Viêm da cơ địa dưới góc nhìn y học cổ truyền

Trong y học cổ truyền (YHCT), viêm da cơ địa được xếp vào nhóm bệnh “ngứa da”, “can nhiệt”, “phong thấp”, khởi phát do tà khí xâm nhập và chính khí suy yếu. Khi gan, thận hoạt động kém, cơ thể tích tụ độc tố, phong – thấp – nhiệt nổi lên bì phu (da), gây đỏ, rát, ngứa, bong tróc.

Bệnh thường kéo dài, tái phát theo mùa hoặc khi người bệnh căng thẳng, ăn uống thất thường, làm việc quá sức.

img-5848-1762328400.jpeg
Viêm da cơ địa là căn bệnh khá phổ biến hiện nay (Ảnh minh hoạ)

Theo quan điểm Đông y, muốn trị bệnh ngoài da phải bắt đầu từ điều hòa bên trong. Nếu chỉ làm giảm ngứa, tiêu viêm mà không phục hồi chức năng gan, thận, tỳ vị thì bệnh vẫn tiềm tàng và bùng phát lại.

Vì vậy, nguyên tắc điều trị là “trị tận gốc – dưỡng từ bên trong”, nhằm khôi phục cân bằng âm dương, thanh lọc cơ thể và tái tạo da khỏe mạnh tự nhiên.

Vì sao nhiều người lựa chọn điều trị viêm da cơ địa bằng thuốc Nam?

Trong hành trình tìm kiếm giải pháp an toàn và bền vững, thuốc Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người bệnh viêm da cơ địa.

img-5849-1762328428.jpeg
Điều trị viêm da cơ địa bằng thuốc nam được nhiều người lựa chọn (Ảnh minh hoạ)

Lý do nằm ở những ưu điểm vượt trội của phương pháp này:

  • Điều trị toàn diện, không chỉ chữa ngọn: Thuốc Nam tập trung điều hòa tạng phủ, thanh nhiệt – giải độc – dưỡng huyết, giúp loại bỏ nguyên nhân gây bệnh từ gốc.
  • An toàn, lành tính: Dược liệu chủ yếu là thảo mộc tự nhiên như kim ngân hoa, hoàng bá, ké đầu ngựa, sinh địa, trầu không… không gây kích ứng hay tác dụng phụ khi dùng lâu dài.
  • Hiệu quả lâu dài, ngăn tái phát: Khi cơ thể được phục hồi cân bằng, làn da khỏe mạnh hơn, bệnh ít có nguy cơ bùng phát trở lại.
  • Phù hợp với nhiều đối tượng: Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi đều có thể sử dụng dưới sự hướng dẫn của lương y.

Thuốc Nam không chỉ là giải pháp điều trị mà còn là cách chăm sóc cơ thể một cách tự nhiên, giúp người bệnh khỏe từ trong ra ngoài.

Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường chữa viêm da cơ địa như thế nào?

Với hơn 200 năm truyền thống gia truyền, Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường đã kế thừa và phát triển nhiều bài thuốc quý điều trị bệnh ngoài da, đặc biệt là viêm da cơ địa.

Phương pháp điều trị tại đây dựa trên triết lý “nội ẩm - ngoại tiêu - phục hồi cơ địa”, kết hợp chặt chẽ giữa thuốc uống, thuốc bôi

  • Thuốc uống: Giúp thanh nhiệt, giải độc, dưỡng huyết, hoạt huyết, phục hồi chức năng gan – thận.
  • Thuốc bôi: Làm dịu da, giảm ngứa rát, tiêu viêm, phục hồi lớp biểu bì tổn thương.
  • Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt: Người bệnh được hướng dẫn cụ thể nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục và ngăn tái phát.

Điểm nổi bật tại Bảo Thanh Đường là phác đồ cá nhân hóa – mỗi bệnh nhân được chẩn đoán riêng, bắt mạch kỹ, xem xét thể bệnh và cơ địa trước khi kê đơn. Nhờ vậy, hiệu quả điều trị rõ rệt và bền vững hơn so với việc dùng đơn thuốc chung.

img-5850-1762328428.jpeg
Bảo Thanh Đường thăm khám kỹ lưỡng cho người bệnh

Các bài thuốc tại đây đều được bào chế từ dược liệu sạch từ các vùng trồng dược liệu uy tín trên toàn quốc. Sau khi thu hái, toàn bộ quy trình từ làm sạch đến sơ chế rồi bảo quản được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo giữ hoạt tính cho người dùng, an toàn, không lẫn tạp chất.

Thực tế cho thấy, sau khoảng 2-3 tháng điều trị liên tục, phần lớn bệnh nhân cải thiện rõ rệt:

  • Giảm ngứa, da mềm mịn, phục hồi sắc da tự nhiên.
  • Cơ thể khỏe hơn, ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần thoải mái.
  • Không tái phát khi thay đổi thời tiết hay môi trường.

Vì sao nên lựa chọn Bảo Thanh Đường?

Không chỉ nổi bật nhờ hiệu quả điều trị, Bảo Thanh Đường còn được người bệnh tin tưởng bởi những giá trị nền tảng mà ít cơ sở y học cổ truyền duy trì được trong thời hiện đại

Truyền thống lâu đời, uy tín vững chắc

Bảo Thanh Đường là một trong số ít phòng khám đông y có lịch sử hơn 200 năm hành nghề Đông y. Nơi đây quy tụ đội ngũ lương y giỏi chuyên môn, tâm huyết và giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ trường học danh tiếng.

img-5851-1762328428.jpeg
Bảo Thanh Đường là địa chỉ tin cậy để điều trị viêm da cơ địa

Phác đồ điều trị bài bản

Mỗi người bệnh là một cơ địa khác nhau, vì thế không có đơn thuốc chung. Các lương y luôn trực tiếp thăm khám, gia giảm vị thuốc theo thể trạng, bảo đảm hiệu quả tối ưu và phù hợp.

Lấy chữ Tâm làm gốc

Phòng khám luôn đặt y đức lên hàng đầu, coi bệnh nhân như người thân. Mỗi cuộc khám, mỗi thang thuốc đều gửi gắm tâm huyết và trách nhiệm cứu người.

Nhờ những giá trị ấy, Bảo Thanh Đường không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là địa chỉ gìn giữ và lan tỏa tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam, mang đến cho người bệnh giải pháp điều trị viêm da cơ địa an toàn, hiệu quả và bền vững. Nếu bạn có nhu cầu thăm khám và điều trị, có thể liên hệ tới phòng khám để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp!

Cùng xem thêm thông tin về phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường – Nơi gửi trọn niềm tin, trao trọn sức khỏe!

  • Tại Hà Nội:
    • Địa chỉ: 90 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
    • SĐT: 0912.05.05.68
  • Tại Đà Nẵng:
    • Địa chỉ: 60A Lê Hồng Phong
    • SĐT: 0236.356.2037
  • Tại TP. HCM:
  • Website: https://baothanhduong.com.vn/
