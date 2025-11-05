Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MU chấp nhận mất trắng Sancho

10:33 05/11/2025
Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

Theo talkSPORT, ban lãnh đạo MU đi đến quyết định sẽ để Sancho ra đi tự do vào mùa hè 2026, chấp nhận mất trắng số tiền khổng lồ từng bỏ ra, thay vì tiếp tục trả mức lương 200.000 bảng/tuần cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Cầu thủ 25 tuổi hiện khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, phong độ của anh tiếp tục gây thất vọng. Sau 6 trận ra sân, cựu sao Dortmund chưa có bàn hay kiến tạo, thậm chí chưa từng đá chính tại Premier League.

Ở trận thắng Man City 1-0 hôm 26/10, Sancho bị rút ra sớm khi vào sân từ ghế dự bị. Anh tỏ ra không hài lòng, song HLV Unai Emery khẳng định đó chỉ là vấn đề thể lực.

Trước đó, Sancho được gửi sang Chelsea ở mùa 2024/25, ghi 5 bàn và có 10 kiến tạo sau 41 trận, góp công giúp đội bóng London vô địch Europa Conference League. Nhưng thành tích không đủ để Chelsea kích hoạt điều khoản mua đứt, thậm chí họ còn trả 5 triệu bảng để hủy hợp đồng mua bắt buộc trị giá 25 triệu bảng với MU.

Trở lại Old Trafford trong mùa hè vừa qua, Sancho lập tức bị xếp vào danh sách những cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch cùng Rashford, Antony, Garnacho và Malacia. Cuối cùng, anh cập bến Aston Villa trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng – một canh bạc mà cho đến nay, chưa ai thấy dấu hiệu thành công.

Nếu không thể bứt phá trong phần còn lại của mùa giải, Sancho sẽ chính thức chia tay MU sau 5 năm đầy sóng gió, để lại một trong những thương vụ tốn kém và thất vọng nhất trong lịch sử "Quỷ đỏ".

