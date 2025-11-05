Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

10:47 05/11/2025
Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.
nao mo cau anh 1

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, cho biết trong tuần qua, địa phương ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh não mô cầu tại huyện Thường Tín. Bệnh nhân là nam, 24 tuổi, chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 3 ca mắc, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024 (2 ca mắc).

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người. Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó các nhóm A, B, C, W, Y thường gặp ở người.

Bệnh có thể xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng thường bùng phát vào mùa đông - xuân, khi thời tiết lạnh và ẩm. Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, học sinh - sinh viên sống tập trung trong trường học, ký túc xá, và người có sức đề kháng yếu.

Tỷ lệ không qua khỏi có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời; nhiều trường hợp sống sót vẫn có thể để lại di chứng như điếc, tổn thương não, hoặc hoại tử chi.

Theo CDC Hà Nội, tại Việt Nam, bệnh được ghi nhận rải rác ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội. Các ca bệnh thường ghi nhận lẻ tẻ và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Vi khuẩn lây lan qua dịch tiết đường hô hấp (nước bọt, dịch mũi họng) khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người mang vi khuẩn.

Bệnh diễn biến rất nhanh, có thể gây không qua khỏi chỉ trong 24-48 giờ. Các dấu hiệu cảnh báo gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, và nổi ban xuất huyết trên da. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khuyến cáo người dân:

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho hoặc hắt hơi.Giữ môi trường sống và học tập thông thoáng, sạch sẽ.Không dùng chung đồ cá nhân như cốc, khăn mặt, bàn chải.Hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng viêm đường hô hấp.Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu cho trẻ em và người thân.

Khi phát hiện ca bệnh trong gia đình, lớp học hoặc khu tập thể, cần đưa người bệnh đi điều trị ngay và báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xử lý kịp thời.

