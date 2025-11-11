Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Virus HPV không chỉ tấn công phụ nữ: Nam giới cũng đối mặt nguy cơ UNG THƯ hầu họng, dương vật

16:12 11/11/2025
Virus HPV (Human Papillomavirus) lâu nay được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: loại virus này đang “tấn công” mạnh mẽ sang nam giới, gây ra nhiều loại ung thư và bệnh lý sinh dục nguy hiểm.

HPV - kẻ “ẩn mình” gây bệnh ở nam giới

Theo Vietnamnet, tại hội nghị CME quốc tế do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, cho biết: ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy HPV là thủ phạm đứng sau các ung thư hầu họng, khoang miệng, thanh quản, dương vật và hậu môn ở nam giới.

virus hpv 5 1 Virus HPV  là thủ phạm đứng sau các ung thư hầu họng, khoang miệng, thanh quản, dương vật và hậu môn ở nam giới.

“Nam giới có hoạt động tình dục gần như chắc chắn sẽ tiếp xúc với HPV trong đời,” ông nói. Khảo sát tại Mỹ cho thấy 91% nam giới từng có quan hệ tình dục bị nhiễm HPV ít nhất một lần, với hai đỉnh mắc bệnh ở độ tuổi 28-32 và 58-59.

Ước tính, gần 1/3 nam giới trên toàn cầu đang nhiễm ít nhất một chủng HPV sinh dục. Trong đó, khoảng 20% nhiễm chủng nguy cơ cao (HR-HPV) – loại có khả năng gây ung thư. Chủng HPV16 được xem là phổ biến nhất, chiếm khoảng 5%.

Tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao thấp hơn mức trung bình toàn cầu nhưng vẫn là nguồn dự trữ virus âm thầm có thể lây lan trong cộng đồng.

HPV không chỉ liên quan đến ung thư mà còn gây ra mụn cóc sinh dục (sùi mào gà) – bệnh lý ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống tình dục. Khoảng 25% nam giới nhiễm HPV chủng 6 có thể phát triển mụn cóc sinh dục trong vòng 8 tháng. Đáng lo ngại, 44% bệnh nhân tái phát sau 4 năm điều trị.

Những tổn thương này không chỉ gây ngứa, tiết dịch, chảy máu, mùi hôi mà còn khiến người bệnh chịu áp lực tâm lý nặng nề. Theo thống kê, 28% bệnh nhân bị trầm cảm, 48% lo âu và 25% căng thẳng, đặc biệt ở nhóm độc thân hoặc ly hôn.

Nguy cơ ung thư gia tăng nhanh ở phái mạnh

Ở nam giới, các ung thư liên quan HPV thường không có dấu hiệu rõ ràng, dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. HPV làm tăng nguy cơ ung thư dương vật, hậu môn và đặc biệt là ung thư hầu họng – nhóm bệnh đang tăng nhanh trong hai thập kỷ gần đây.

hpv 1800x450 HPV không chỉ liên quan đến ung thư mà còn gây ra mụn cóc sinh dục (sùi mào gà)

Dù vậy, nam giới hiện chưa có chương trình sàng lọc định kỳ, trong khi chính sách tiêm chủng HPV chủ yếu tập trung vào phụ nữ. Tại Việt Nam, tỷ lệ nữ giới 15-29 tuổi được tiêm phòng HPV vẫn thấp, còn nam giới và trẻ trai gần như chưa được tiếp cận.

PGS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh: “Nam giới không chỉ là người mang virus mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi lây truyền. Việc tiêm phòng HPV cho cả hai giới là cần thiết để giảm gánh nặng bệnh tật và phòng ngừa các ung thư liên quan trong tương lai.”

Nhiều quốc gia phát triển đã mở rộng chương trình tiêm vắc xin HPV cho trẻ trai vị thành niên, thậm chí nam giới trưởng thành đến 45 tuổi. Tại Việt Nam, Bộ Y tế và Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép chỉ định vắc xin 9vHPV cho nam giới 27-45 tuổi, dựa trên dữ liệu chứng minh hiệu lực tương đương với vắc xin 4vHPV trước đây. Các nghiên cứu cho thấy cơ chế bảo vệ của vắc xin giống nhau ở cả hai giới, giúp ngăn ngừa các bệnh lý và ung thư do HPV gây ra.

PGS Bắc cho rằng: “Đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xem xét mở rộng tiêm chủng HPV cho nam giới, đặc biệt là nhóm vị thành niên và người trẻ. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản mà còn góp phần cắt đứt chuỗi lây truyền virus trong cộng đồng.”

Thông điệp cuối cùng: HPV không phân biệt giới tính. Phòng ngừa sớm bằng vắc xin và quan hệ tình dục an toàn là chìa khóa bảo vệ cả nam và nữ khỏi những căn bệnh ung thư âm thầm nhưng nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Trang Đào

Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn/virus-hpv-khong-chi-tan-cong-phu-nu-nam-gioi-cung-doi-mat-nguy-co-ung-thu-hau-hong-duong-vat-a589381.html
