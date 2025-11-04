HCDC cảnh báo căn bệnh nguy hiểm, có thể không qua khỏi sau vài giờ

Viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh nguy hiểm, có thể khiến không qua khỏi chỉ trong một ngày nếu không phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt dễ lây lan trong môi trường tập thể.

Các chấm xuất huyết trên da bé gái được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh: Sở Y tế Tây Ninh.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm nhất hiện nay. Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Neisseria meningitidis, có khả năng tấn công nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Tối 3/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bệnh khởi phát đột ngột, thường với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cứng cổ. Ở một số trường hợp, người bệnh có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao, mụn nước, rối loạn ý thức, thậm chí rơi vào hôn mê. Trong thể tối cấp, vi khuẩn có thể gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và không qua khỏi chỉ trong vòng 24 giờ.

Viêm màng não do não mô cầu có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường tăng mạnh vào giai đoạn giao mùa, đặc biệt tại môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học hay ký túc xá. Vi khuẩn lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn khi người mang mầm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Đáng chú ý, nhiều người mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng, vẫn có thể là nguồn lây cho cộng đồng.

Dù lây qua đồ vật hiếm gặp, nguy cơ vẫn tồn tại nếu môi trường sống không được vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng.

HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh tích cực, trong đó quan trọng nhất là tiêm vaccine phòng viêm màng não do não mô cầu cho cả trẻ em và người lớn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, người dân cần:

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi.

Súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

Đảm bảo nơi ở và nơi làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Duy trì chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, cứng cổ hoặc phát ban, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc trì hoãn có thể khiến bệnh diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng.