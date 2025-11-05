Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng thế giới lao dốc

10:30 05/11/2025
Giá vàng giảm sâu khi đồng USD lên mức cao nhất trong 3 tháng, giới đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ để nắm lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu xuống 3.931,1 USD/ounce trong phiên giao dịch 4/11. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 4/11, giá vàng thế giới giao ngay giảm 69,5 USD xuống 3.931,1 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 1,3%, chốt phiên ở mức 3.960,5 USD/ounce.

Như vậy, giá kim loại quý hiện đã giảm hơn 9% so với mức kỷ lục được thiết lập ngày 20/10.

Vàng là loại tài sản không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và những giai đoạn bất ổn kinh tế.

gia vang the gioi, gia vang giam, gia vang 4/11 anh 1

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay trong phiên giao dịch đang diễn ra. Biểu đồ: TradingView.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index sát ngưỡng cao nhất trong 3 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác, theo Reuters.

"Việc đồng USD liên tục lập đỉnh mới đã tạo áp lực lên thị trường vàng. Diễn biến này cũng liên quan đến việc Fed 'không chắc chắn' sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất vào tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell cho biết mức cắt giảm này có thể là lần cuối cùng trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 71% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12, giảm so với mức "đặt cược" 90% hồi tuần trước.

Các phát biểu gần đây từ quan chức Fed cho thấy có sự chia rẽ trong quan điểm về cách ứng phó với tình trạng thiếu hụt dữ liệu hiện nay.

Bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định vàng đang hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng, nhưng vẫn phản ánh các mối lo ngại về tính độc lập của Fed, khả năng tăng trưởng chậm kèm lạm phát cao (đình lạm), cùng với rủi ro địa chính trị và căng thẳng quốc tế.

Tính đến ngày 5/11 (giờ địa phương), tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 36, vượt qua kỷ lục trước đó thiết lập hồi đầu năm 2019, theo CNBC.

Nỗ lực mới nhất nhằm "phá thế bế tắc", thông qua dự luật chi tiêu tạm thời do đảng Cộng hòa đề xuất, đã thất bại tại Thượng viện lần thứ 14 liên tiếp.

Điều này khiến việc công bố dữ liệu chính thức bị đình trệ. Vì vậy, giới đầu tư buộc phải chuyển trọng tâm sang các báo cáo kinh tế phi chính thức, bao gồm Báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, dự kiến công bố vào ngày 5/11 (giờ địa phương).

Cả hai đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ đều diễn ra dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tranh chấp ngân sách lần này xoay quanh các khoản tín dụng thuế bổ sung cho phí bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (ACA).

Các ưu đãi này sẽ hết hạn vào cuối năm, từ đó chi phí y tế của hàng triệu người dân Mỹ có nguy cơ tăng mạnh.

Đảng Dân chủ từ chối bỏ phiếu cho các nghị quyết chi tiêu không đề cập đến vấn đề trợ cấp bảo hiểm y tế, trong khi đảng Cộng hòa kiên quyết không đàm phán khi chính phủ còn đóng cửa.

Dù đảng Cộng hòa nắm thế "đa số sít sao" tại Thượng viện, họ vẫn cần phiếu ủng hộ từ phía Dân chủ để vượt qua ngưỡng 60 phiếu theo quy định của viện này.

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa hôm thứ Ba tỏ ra lạc quan rằng đợt đóng cửa có thể chấm dứt trong tuần này.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống còn 47,32 USD/ounce, bạch kim giảm 1,8% còn 1.538,05 USD/ounce, trong khi palladium giảm 3,1% xuống 1.400,3 USD/ounce.

