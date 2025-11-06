Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, gió giật cấp 15 trước khi đổ bộ

17:12 06/11/2025
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 13 có thể duy trì cường độ mạnh nhất trong 4-6 giờ tới trước khi hoàn lưu phía Tây va chạm với đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi ven biển miền Trung đã có gió mạnh: Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) cấp 8, giật cấp 9.

BÃO HƯỚNG VÀO ĐẤT LIỀN, SUY YẾU DẦN SAU KHI ĐỔ BỘ

Dự báo đến 19h ngày 6/11, bão sẽ ở trên vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, duy trì sức gió cấp 13, giật cấp 15. 

Đến 1h ngày 7/11, bão đi sâu vào đất liền khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk, suy yếu dần còn cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó tiếp tục di chuyển sang phía Thái Lan và tan dần thành vùng áp thấp vào trưa cùng ngày.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 14h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Trên biển, vùng Tây Biển Đông có gió mạnh cấp 8-12, khu vực gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao 6-11 m, biển động dữ dội. Vùng biển Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 7-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17.

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,5-1 m, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và xói lở bờ biển. Mực nước biển dự báo cao nhất tại: Thuận An 1 m; Sơn Trà 1,2 m; Hội An 1,3 m; Dung Quất 1,5 m; Quy Nhơn 1,2 m; Tuy Hòa 1,1 m.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm được cảnh báo chịu tác động mạnh của dông, lốc, sóng lớn và nước biển dâng.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: Cục khí tượng thủy văn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 13 có thể duy trì cường độ mạnh nhất trong 4-6 giờ tới trước khi hoàn lưu phía Tây va chạm với đất liền. 

Khi tiếp cận bờ, bão có thể giảm 1-2 cấp nhưng vẫn giữ sức gió rất mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16 khi đổ bộ vào chiều tối và đêm nay.

Ông Khiêm nhấn mạnh khu vực nguy hiểm nhất là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, nơi dự báo gió rất mạnh, sóng biển cao và mưa lớn kéo dài từ chiều nay đến sáng mai, gây nguy cơ cực lớn về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây.

GIÓ GIẬT CẤP 15 TRÊN ĐẤT LIỀN

Từ chiều tối 6/11, khu vực từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16, trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai và Bắc Đắk Lắk. 

Các tỉnh Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời điểm gió mạnh nhất rơi vào khoảng tối và đêm 6/11.

Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450 mm. 

Từ ngày 8/11, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, từ 7-8/11, các tỉnh Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Đồng thời, hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

