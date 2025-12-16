Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thông tin mới liên quan Shark Bình

09:51 16/12/2025
Liên quan vụ án tiền số AntEx của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông tin về kết quả điều tra đến nay của vụ án tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều 15/12/2025.

Theo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm Pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan. Hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp. Trong đó chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể.

 
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên.

Từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và Phần mềm ví điện tử VNDT. 

 

Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng. Từ khoảng tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua theo dõi và nắm tình hình, đã phát hiện và cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx. 

Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.



Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech. Các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT từ 30.000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản NextLand (được Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập vào năm 2022, là một trong những công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Nguyễn Hòa Bình),  Nguyễn Hòa Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, là đại diện pháp luật cho công ty. Nguyễn Hòa Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu. Tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là trên 44 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực là trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua việc sử dụng dịch vụ máy POS và thu phí. Do doanh thu của Công ty Cổ phần Vimo lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4 năm 2024. Cơ quan Thuế Hà Nội đã xác định Công ty Cổ phần Vimo đã trốn thuế với số tiền là trên 29 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Đến nay, qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng, tổng số khoảng 900 tỷ đồng. Về các đối tượng khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng và sẽ thu thập tài liệu. Một số các tội danh trong thời gian tới cũng sẽ tiến hành khởi tố và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. 

