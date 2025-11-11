Vảy Nến Có Khó Chữa Không? Góc Nhìn Từ Y Học Cổ Truyền

Vảy nến là bệnh da liễu mạn tính phổ biến, gây bong vảy, ngứa ngáy và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ lẫn tâm lý người bệnh. Nhiều người điều trị mãi không khỏi, bệnh tái phát liên tục dù đã dùng nhiều phương pháp. Vậy nguyên nhân nào khiến vảy nến khó chữa và hướng điều trị bằng thuốc Nam có mang lại hiệu quả lâu dài không?

Tại sao vảy nến khó chữa?

Vảy nến là một trong những bệnh da liễu mạn tính phức tạp và khó điều trị nhất hiện nay. Bệnh không chỉ gây tổn thương ngoài da với các mảng đỏ, bong vảy trắng bạc, ngứa rát, nứt nẻ… mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khiến người bệnh mất tự tin, ngại giao tiếp.

Điều khiến vảy nến trở nên khó chữa nằm ở tính chất tự miễn của bệnh. Cơ thể người bệnh tự “hiểu lầm” các tế bào da khỏe mạnh là “kẻ xâm nhập” và kích hoạt phản ứng viêm, khiến da tăng sinh tế bào sừng quá mức. Chu kỳ thay da vốn kéo dài 28–30 ngày nay chỉ còn vài ngày, gây nên tình trạng bong tróc, khô, đỏ và ngứa liên tục.

Vảy nến có khó chữa không? (Ảnh minh hoạ)

Theo Y học cổ truyền (YHCT), vảy nến thuộc phạm trù “Tùng bì tiễn”, “Ngân tiễn”, “Bạch bì”, nguyên nhân chủ yếu là do phong – nhiệt – huyết táo – huyết ứ kết hợp với chính khí suy yếu, khiến độc tà xâm nhập, da không được nuôi dưỡng đầy đủ. Nói cách khác, gốc bệnh nằm ở tạng phủ bên trong, còn biểu hiện chỉ là phần ngọn bên ngoài.

Chính vì thế, nếu chỉ bôi ngoài da hoặc dùng thuốc cắt triệu chứng, bệnh có thể thuyên giảm tạm thời nhưng rất dễ tái phát. Muốn điều trị vảy nến thực sự hiệu quả, cần đi từ gốc căn nguyên, điều hòa khí huyết, phục hồi công năng gan – thận – tỳ vị, thanh lọc cơ thể và dưỡng da từ bên trong.

Vì sao ngày càng nhiều người chọn thuốc Nam để điều trị vảy nến?

Trong khi nhiều người đã từng điều trị bằng các biện pháp tạm thời nhưng bệnh vẫn tái phát, Xu hướng quay về với thuốc Nam – phương pháp trị bệnh từ gốc đang ngày càng được tin tưởng.