Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Ngày 19/11, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

10:28 11/11/2025
Ngày 19/11, TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Trong đó, Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa dối khách hàng.
 
capture Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera
 
Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.
 
Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.
 
Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo KeraLê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%.
 
Đồng thời, các bị can đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, Công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.
 
Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động, cáo trạng nêu.
 
Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ.
 
Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.
Từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.
 
Minh Tuệ
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngay-19-11-xet-xu-hoa-hau-thuy-tien-quang-linh-hang-du-muc-a589289.html
Cùng chủ đề
Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc Pháp luật
Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành,...

Hoa hậu Thuỳ Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, vì sao? Pháp luật
Hoa hậu Thuỳ Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, vì sao?

Trong vụ án lừa dối khách hàng sắp được đưa ra xét xử, Hoa hậu Thùy Tiên được đề nghị...

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp Pháp luật
Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công...

Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng: Quy đổi bằng bao nhiêu tiền theo giá thời điểm đó? Pháp luật
Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng: Quy đổi bằng bao nhiêu tiền theo giá thời điểm đó?

Theo Bộ Công an, ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP....

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động Pháp luật
1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật...

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh Pháp luật
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

7 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc