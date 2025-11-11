Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Rich kid Chao biến mất

16:19 11/11/2025
Chao đã ngừng cập nhật nội dung từ ngày 3/9, sau những chỉ trích liên quan đến việc cô viết sai tiêu ngữ trong bài đăng mừng Quốc khánh.

Chao ngừng cập nhật nội dung mới từ ngày 3/9.

Vài tháng qua, rich kid Chao (tên thật Châu Anh, sinh năm 2003) - hot girl có hơn 3 triệu follow trên các nền tảng - biến mất trên mạng xã hội. Sự im lặng của Chao khiến những người theo dõi tò mò, chú ý.

Theo đó, bài đăng gần nhất trên trang Instagram có 1,2 triệu follow của cô là vào ngày 3/9. Tương tự, cô cũng dừng cập nhật video trên kênh TikTok có 2,1 triệu người theo dõi vào cùng ngày.

Trên cả hai nền tảng, cô đều đã khóa tính năng bình luận.

Việc dừng cập nhật nội dung diễn ra sau khi Chao lên tiếng xin lỗi về sai sót trong bài đăng ngày Quốc khánh. Cụ thể, cô ghi sai thứ tự tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thành "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc".

Ngày 3/9, qua Story trên Instagram cá nhân, rich kid Chao lên tiếng, nói rằng: "Đây hoàn toàn là lỗi sai của Chao và không có bất kỳ lý do nào để bào chữa. Chao hiểu được sự nghiêm trọng cũng như thiêng liêng của tiêu ngữ Tổ quốc".

rich kid Chao bien mat anh 1

Chao và Hoàng Phúc hẹn hò từ năm 2023.

Rich kid sinh năm 2003 gửi lời xin lỗi vì thiếu sót của mình, hứa rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời cho biết ngay khi nhận ra vấn đề đã chỉnh sửa lại chú thích bài đăng.

Hoàng Phúc, bạn trai của Chao, cũng đã ngừng đăng nội dung mới vào cuối tháng 8. Sự "biến mất" của cả hai khỏi mạng xã hội khiến nhiều người đặt nghi vấn, liệu họ có còn tiếp tục làm công việc sáng tạo nội dung.

Trước đó, Chao - Hoàng Phúc thường xuất hiện đầy ngọt ngào trong các vlog đời thường. Cặp đôi công khai bên nhau vào tháng 10/2023 sau loạt ảnh úp mở về mối quan hệ.

Hoàng Phúc sinh năm 1993, là chủ của salon tóc nổi tiếng. Anh thường xuyên vung tiền để tặng bạn gái những món quà xa xỉ. Rich kid sinh năm 2003 cũng không ngại khoe sự nuông chiều mà bạn trai dành cho mình và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Chao được biết đến là rich kid ở Hà Nội, nổi lên với loạt vlog chia sẻ về cuộc sống con nhà giàu với Phong cách dễ thương. Ngoại hình xinh xắn, giọng nói ngọt ngào giúp cô chiếm được cảm tình của số đông.

Khi sang Mỹ Du học chuyên ngành Integrated Design Media tại Đại học New York, cô vẫn tiếp tục làm nội dung. Cuối năm 2024, Chao thông báo tốt nghiệp sớm một năm.

 

