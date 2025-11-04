Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
AFC phải loại tuyển Malaysia khỏi Asian Cup 2027

09:53 04/11/2025
Vụ bê bối của tuyển Malaysia không còn là sai sót đơn thuần, mà là một vụ gian lận nghiêm trọng, làm tổn hại đến tính liêm chính của bóng đá châu Á.

Và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không thể im lặng. Quyết định loại tuyển Malaysia khỏi Asian Cup 2027 là điều cần thiết và công bằng.

Về mặt thủ tục, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn quyền kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). “FAM sẽ gửi văn bản đến FIFA để yêu cầu chi tiết và bản giải trình đầy đủ về quyết định này, trước khi tiến hành bước tiếp theo là kháng cáo lên CAS”, thông báo của FAM viết.

Vụ bê bối của tuyển Malaysia không còn là sai sót đơn thuần, mà là một vụ gian lận nghiêm trọng, làm tổn hại đến tính liêm chính của bóng đá châu Á. Ảnh: Malaysia NT Vụ bê bối của tuyển Malaysia không còn là sai sót đơn thuần, mà là một vụ gian lận nghiêm trọng, làm tổn hại đến tính liêm chính của bóng đá châu Á. Ảnh: Malaysia NT

Tuy nhiên, bản án từ FIFA đã nói lên tất cả. Malaysia đã vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng giấy tờ giả cho bảy cầu thủ nhập tịch trong trận gặp tuyển Việt Nam. FIFA không giảm nhẹ mức phạt, không có ngoại lệ nào được ban ra. Cả bảy cầu thủ bị cấm thi đấu, và FAM bị giữ nguyên án phạt. Đây không chỉ là một “cú sốc”, mà là đòn trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Trước đó, giới chuyên môn Malaysia còn tin rằng FIFA có thể “giảm án” cho cầu thủ, giữ thể diện cho FAM. Nhưng việc đơn kháng cáo bị bác bỏ hoàn toàn đã chứng minh mức độ nghiêm trọng vượt xa mọi dự đoán. Đây không phải là sai sót kỹ thuật, mà là một hành vi có chủ đích, được chuẩn bị kỹ càng.

Trong quá khứ, FIFA thường xử lý những vụ vi phạm tương tự bằng án xử thua và phạt tiền. Nhưng lần này, án cấm thi đấu kéo dài một năm cho thấy mức độ vi phạm của Malaysia đã chạm đến giới hạn mà FIFA có thể xem xét giảm nhẹ. Đây là chi tiết quan trọng nhất để AFC thấy được rằng, họ phải vào cuộc, và phải hành động mạnh tay.

Việc tuyển Malaysia bị xử thua các trận có cầu thủ gian dối chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết, Malaysia chắc chắn bị xử thua hai trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Trên thế giới, những án phạt tương tự đã có tiền lệ: Nam Phi từng bị xử thua 0-3 trước Lesotho tại vòng loại World Cup 2026 vì sử dụng cầu thủ đang bị treo giò. Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) cũng bị xử thua tại AFC Champions League vì lỗi tương tự.

Nhưng vụ việc của Malaysia vượt xa tất cả những ví dụ đó. Đây không phải là nhầm lẫn trong danh sách thi đấu, mà là hành vi giả mạo. Việc FAM từng công bố danh sách 5 cầu thủ nhập tịch chỉ vài giờ trước trận gặp Việt Nam càng cho thấy rằng họ cố tình lách luật. Rõ ràng không bị khiếu nại thì Malaysia sẽ đá gian cho đến hết vòng loại, kể cả VCK Asian Cup 2027 nếu đi tiếp, cùng các giải đấu khác của AFC.

Tiền lệ rõ nhất là vụ Timor Leste năm 2016. Khi đó, FIFA và AFC phát hiện 12 cầu thủ gốc Brazil được hợp thức hóa bằng giấy khai sinh và giấy rửa tội giả. Kết quả toàn bộ các trận đấu có họ bị hủy, và Timor Leste bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup.

AFC phải loại Malaysia. Ảnh: Malaysia NT AFC phải loại Malaysia. Ảnh: Malaysia NT

Nhìn lại vụ Timor Leste, Malaysia cũng sai phạm như thế. Nếu CAS vẫn giữ nguyên phán quyết của FIFA, không loại trừ khả năng Malaysia bị cấm thi đấu quốc tế trong một khoảng thời gian dài.

Bóng đá là trò chơi của sự công bằng. Một khi gian dối đã trở thành chiến lược, thì cái giá phải trả không thể nhẹ. FAM đã chọn con đường ngắn nhất để đi đến thành công, và giờ họ cần đối mặt với cái giá lớn nhất để chuộc lỗi.

Và công bằng trong bóng đá không nằm ở tỷ số, mà nằm ở sự trung thực với luật chơi. Chỉ khi AFC loại thẳng Malaysia khỏi Asian Cup 2027, thông điệp về tính minh bạch, công lý và lòng tự trọng của bóng đá châu Á mới thực sự được thể hiện.

