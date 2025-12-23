Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

10:26 23/12/2025
Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 4.400 USD/ounce nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc kỷ lục 4.489 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 22/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 104,8 USD lên 4.442,6 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm giá kim quý giao ngay đạt mức 4.486 USD/ounce, cao nhất mọi thời đại. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 chốt phiên cũng tăng 1,9% lên 4.469,4 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục tăng lên vùng 4.489,5 USD/ounce, chính thức thiết lập kỷ lục mới của kim loại quý thế giới.

Vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thường tăng giá mạnh trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị và kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 69%, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1979, nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền trú ẩn và mặt bằng lãi suất thấp.

Các chuyên gia cho rằng lực hỗ trợ trong ngắn hạn đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Venezuela giúp giá vàng luôn dao động ngay dưới các mức đỉnh kỷ lục trong những phiên gần đây, đặc biệt sau giai đoạn tích lũy mang tính tích cực và trong bối cảnh thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ với mức thanh khoản thấp, theo Reuters.

"Mục tiêu rõ ràng của phe mua vàng là 5.000 USD/ounce trong năm tới", một nhà phân tích tại Nemo.Money nhận định.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến kim loại quý được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với tất cả tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào Venezuela.

Trong một diễn biến khác được xem là có lợi cho vàng, ông Trump có thể bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới ngay từ đầu tháng 1 để thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến nghỉ hưu vào giữa năm 2026, theo CNBC.

Thị trường hiện theo dõi sát sao và kỳ vọng vị chủ tịch Fed mới có thể phù hợp hơn với chủ trương của ông Trump về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Đáng chú ý, giá bạc thế giới giao ngay cũng tăng 1,9% lên 68,4 USD/ounce, sau khi chạm mức đỉnh mới 69,44 USD/ounce. Giá bạc đã tăng hơn 136% kể từ đầu năm.

Theo các chiến lược gia của Macquarie, động lực đứng sau các mức đỉnh gần đây của bạc chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt cung - cầu kéo dài và nhu cầu nhập khẩu gia tăng tại Ấn Độ trong mùa lễ hội. Nhóm này cho biết kỳ vọng giá bạc bình quân đạt 57 USD/ounce vào năm 2026.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim tăng mạnh 5,4% lên 2.079 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.748,84 USD/ounce và cũng chạm mức cao nhất trong gần 3 năm.

 

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-the-gioi-cao-nhat-moi-thoi-dai-post1613516.html
Cùng chủ đề
Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao? Đời sống
Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh được dự báo tăng cường vào cuối tháng 12, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển lạnh,...

'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm Đời sống
'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm

Loạn khí sắc là dạng trầm cảm mạn tính thường bị nhầm là tính cách trầm lặng, khiến nhiều người...

Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn Đời sống
Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn

Theo các chuyên gia, người dân chỉ phải nộp 30-50% chênh lệch giá đất khi lên thổ cư đã giúp...

Clip: Thanh niên vờ xem vàng rồi giật phăng và bỏ chạy, xem cái kết ai cũng hả hê Đời sống
Clip: Thanh niên vờ xem vàng rồi giật phăng và bỏ chạy, xem cái kết ai cũng hả hê

Cái kết cho thanh niên cướp tiệm vàng khiến ai cũng hả hê.

Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm Đời sống
Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy bất ngờ "bay" qua bên kia đường.

Kỷ lục mới của giá vàng Đời sống
Kỷ lục mới của giá vàng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng, tiếp tục thiết...

Mới cập nhật
Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Không ngứa ngáy dữ dội như sốt cao, không nguy hiểm tức thời như tim mạch, nhưng các bệnh ngoài da vẫn khiến hàng triệu người phải sống trong khó chịu, tự ti, thậm chí trầm cảm âm thầm mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao bệnh ngoài da lại “cứng đầu” đến vậy? Liệu nguyên nhân nằm ở cơ địa, ở cách điều trị hay ở điều gì sâu xa hơn mà chúng ta chưa thấy?

4 giờ trước Bệnh thường gặp

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Marathon VnExpress Hải Phòng, được tổ chức tại...

8 giờ trước Đời sống

Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành

Hari Won có tuyên bố gây ngỡ ngàng về Trấn Thành

Hari Won trực tiếp 'chất vấn' Trấn Thành khi chứng kiến tấm ảnh chế đang thu hút sự chú ý của khán giả.

10 giờ trước Showbiz

Khỏi Viêm Da Cơ Địa Đeo Bám Hơn Chục Năm Bằng Phương Thuốc Từ Thảo Dược

Khỏi Viêm Da Cơ Địa Đeo Bám Hơn Chục Năm Bằng Phương Thuốc Từ Thảo Dược

Khi viêm da cơ địa xuất hiện Anh Minh nhớ lại: “Lúc mới bị, tôi cứ nghĩ chỉ là dị ứng thời tiết. Da hơi đỏ, ngứa nhẹ thì bôi tí thuốc là khỏi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ‘ác...

11 giờ trước Bệnh thường gặp

Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Cặp đôi hẹn hò 10 năm tung ảnh làm đám cưới đẹp lung linh khiến fan vỡ oà

Trước đó cặp đôi này đã lựa chọn làm đám cưới riêng tư ở một địa điểm sang trọng.

1 ngày trước Showbiz

Bệnh Vảy Nến: Phân Tích Toàn Diện Về Mức Độ Nguy Hiểm Và Các Giải Pháp Điều Trị Hiện Đại

Bệnh Vảy Nến: Phân Tích Toàn Diện Về Mức Độ Nguy Hiểm Và Các Giải Pháp Điều Trị Hiện Đại

Bệnh vảy nến không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng, nhưng hiểu biết về bản chất, mức độ nguy hiểm thực sự về căn bệnh này vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc lo sợ thái quá. Không chỉ ảnh hưởng đến làn da, vảy nến còn tác động đến toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần người bệnh.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao để khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) thực hiện Chương trình Toàn Dân Tập Luyện Thể Dục Thể Thao với mục tiêu giúp cộng đồng quan tâm hơn về lợi ích của vận động thể chất thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm 20 sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức tại 17 địa phương trên cả nước, bao gồm Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cao Bằng, Huế, Hưng Yên, Tây Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Lạng Sơn, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025.

16:35 19/12/2025 Đời sống

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Tôn Việt Pháp khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2: Khẳng định vị thế, bứt phá kỷ nguyên mới

Hải Phòng, ngày 19/12/2025 – Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp chính thức tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thép cán nguội số 2 và Tiệc tri ân khách hàng tại TP. Hải Phòng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển rực rỡ mà còn là bước "chạy đà" chiến lược của doanh nghiệp này trước thềm năm 2026 – năm được định hình là giai đoạn bứt phá và kiến tạo vị thế mới.

16:33 19/12/2025 Kinh doanh

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh dồn dập cuối năm, miền Bắc – miền Trung sẽ ra sao?

Không khí lạnh được dự báo tăng cường vào cuối tháng 12, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển lạnh, kèm mưa ẩm trong thời gian ngắn, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung.

09:13 19/12/2025 Đời sống

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

HLV Kim Sang Sik đã truyền lửa cho U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.

09:11 19/12/2025 Bóng đá