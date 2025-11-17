Giải đáp: Cận thị có tự khỏi được không?

Câu hỏi:

“Con trai tôi 8 tuổi, mắt trái cận 2 độ, mắt phải 1.5 độ. Mỗi ngày tôi đều cho bé ăn uống thực phẩm tốt cho mắt. Vậy lớn lên bé có hết cận không? Có cách nào để hạn chế tăng độ không?”

Trả lời:

Cận thị không thể tự khỏi. Cận thị tình trạng nhãn cầu dài hơn bình thường, khiến hình ảnh hội tụ trước võng mạc thay vì đúng vị trí. Sự thay đổi này thuộc cấu trúc giải phẫu của mắt, nên không thể tự “co lại” hay phục hồi tự nhiên như nhiều người vẫn nghĩ.

Việc bổ sung dinh dưỡng tốt như cà rốt, cá hồi, trứng hay rau xanh chỉ giúp bảo vệ tế bào võng mạc và giảm mỏi mắt, chứ không làm mắt hết cận. Dinh dưỡng chỉ là yếu tố hỗ trợ để duy trì thị lực, vì vậy trẻ vẫn cần được khám và điều chỉnh bằng phương pháp chuyên khoa.

Nhiều phụ huynh hiểu lầm rằng khi lớn lên hoặc về già, mắt sẽ tự hết cận. Thực tế, đây chỉ là hiện tượng bù trừ giữa cận thị và lão thị. Ở tuổi trung niên, người cận có thể đọc gần dễ hơn vì sức điều tiết giảm, nhưng độ cận không hề biến mất. Đặc biệt, trẻ từ 7–18 tuổi là giai đoạn độ cận tăng nhanh nhất, nên nếu ngồi học sai tư thế, sử dụng thiết bị điện tử liên tục, hoặc ít ra ngoài trời, mắt sẽ tăng độ rất nhanh. Vì vậy, khám mắt định kỳ 6 tháng/lần là cách tốt nhất để theo dõi và kiểm soát sớm.

Để hạn chế tăng độ, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc 30–35 cm, hạn chế nhìn màn hình quá 45 phút liên tục, sử dụng thuốc nhỏ mắt bổ sung dưỡng chất và khuyến khích hoạt động ngoài trời ít nhất 1–2 giờ mỗi ngày. Các thói quen này giúp giảm áp lực điều tiết và làm chậm tiến triển cận thị.