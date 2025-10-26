Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tưng bừng ngày hội thể thao toàn dân phường Đại Mỗ

17:50 26/10/2025
Sáng ngày 26/10, phường Đại Mỗ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I – năm 2025. Sự kiện là hoạt động chính trị – xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

a11-1761475529.jpgHơn 1.200 vận động viên rực rỡ trong ngày hội thể thao phường Đại Mỗ.

 

Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn rước ngọn đuốc từ phòng Truyền thống của phường, được Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Mai Trọng Thái thắp sáng tại Đại hội.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UNBD phường, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về tầm quan trọng Sức khoẻ, vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh sức khoẻ của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc rèn luyện Thể thao, đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cấp uỷ, chính quyền phường Đại Mỗ đã và luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Lễ khai mạc Đại hội hội Thể dục thể thao có sự tham dự, diễu hành biểu dương lực lượng của hơn 1.200 vận động viên đến từ 22 khối, đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, trường học và đại diện nhân dân trên địa bàn phường.

Chín môn thi đấu dành cho các nhóm tuổi diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2025, gồm: Kéo co; bóng rổ; bóng bàn; cờ vua; cờ tướng; bóng chuyền hơi; cầu lông; diễu hành đi đều thể thao và Bóng đá. Nội dung chung kết và lễ trao giải môn kéo co diễn ra tại Lễ khai mạc, thu hút sự chú ý hưởng ứng đặc biệt của nhân dân trên địa bàn phường.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức những màn đồng diễn thể dục thể thao như Trống hội, Múa lân và Múa rồng; võ thuật cổ truyền Vovinam; màn biểu diễn Song quạt Mộc lan của Hội người cao tuổi; và màn Flashmob xếp hình chữ ĐẠI MỖ…

