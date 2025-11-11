Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hoa hậu Thuỳ Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, vì sao?

15:58 11/11/2025
Trong vụ án lừa dối khách hàng sắp được đưa ra xét xử, Hoa hậu Thùy Tiên được đề nghị xem xét giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

Theo dự kiến, ngày 19/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh, Hằng Du Mục và 2 đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.

2 đồng phạm được xác định là Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog sắp hầu toà vào ngày 19/11. Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog sắp hầu toà vào ngày 19/11.

Cơ quan công tố xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”, với khung hình phạt tối đa lên đến 5 năm tù. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, không có tình tiết nào làm tăng mức trách nhiệm hình sự đối với các bị can.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị xem xét giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị xem xét giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, 5 bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tiền án, tiền sự và từng có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Họ cũng đã phối hợp với gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cụ thể, số tiền nộp khắc phục gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3,2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng 2,18 tỉ đồng; Phạm Quang Linh 1,2 tỉ đồng; Lê Tuấn Linh 600 triệu đồng; Lê Thành Công 1,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn được đề nghị xem xét giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự, do có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác, từng nhận Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Cáo trạng xác định, sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (hay còn gọi là “kẹo Kera”) là sản phẩm thuộc Công ty Chị Em Rọt, đứng tên đăng ký nhãn hiệu và được tự công bố vào ngày 17/12/2024. Kẹo Kera được Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói từ ngày 26/11/2024.

Do trực tiếp sở hữu và kinh doanh sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như đã nêu trong hồ sơ tự công bố, cũng như về các nội dung quảng bá bán hàng.

Trong quá trình sản xuất kẹo Kera, các bị can Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Họ biết rõ rằng hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đủ tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không nắm được nguồn gốc, thành phần nguyên liệu. Đồng thời, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác thực cho tuyên bố “1 viên kẹo bằng một đĩa rau”, nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,43%.

Ngoài ra, các bị can còn thống nhất xây dựng kịch bản quảng bá, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia thuê để giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, với thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu và Công nghệ sản xuất.

Trong giai đoạn từ 12/12/2024 đến 16/1, nhóm này đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang về doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó lợi bất chính lên tới hơn 12,4 tỷ đồng.

