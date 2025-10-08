Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

20:51 08/10/2025
Giữa dòng nước xiết, những chiếc xuồng cứu trợ xuyên đêm đưa niềm hy vọng đến tay người dân Thái Nguyên.

Những giọt nước mắt trong tâm lũ

Đến 18 giờ tối ngày 8/10, hàng chục chiếc thuyền cứu trợ vẫn nối đuôi nhau vượt qua những tuyến đường ngập sâu để đưa lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến tay người dân đang bị cô lập tại nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Công tác cứu trợ được triển khai khẩn trương, xuyên đêm nhằm đảm bảo không hộ dân nào bị thiếu đói.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, quân đội, công an cùng các tình nguyện viên địa phương phối hợp nhịp nhàng, vận chuyển hàng hóa bằng thuyền và xe chuyên dụng đến từng thôn, xóm bị chia cắt. Mỗi chuyến hàng đều được kiểm đếm kỹ lưỡng, ưu tiên các hộ có người già, trẻ nhỏ và người bệnh.

img1162img1168img1171img1170img1147img1152

(Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều đoàn xe cứu trợ từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng đã có mặt, mang theo hàng chục tấn lương thực, quần áo và thuốc men. Tất cả đều chung một mục tiêu: hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Giữa khung cảnh ngập lụt và những con thuyền cứu trợ gấp rút chạy tới nơi người dân còn đang mắc kẹt, chị Mai - một người phụ nữ không khỏi luống cuống, bật khóc nức nở khi nhận được tin chiếc thuyền chở cháu mình gặp tai nạn khi di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Được biết, mực nước ở đó sâu tới 3 mét.

clip-nxh-1759931427.mp4

Clip: NXH

img1123

Chị Mai không khỏi lo lắng khi nghe tin cháu lật thuyền khi di chuyển ra khu vực an toàn (Ảnh: Như Hoàn)

Chị liên tục nắm chặt điện thoại trong nỗi lo âu thấp thỏm, cầu cứu lực lượng chức năng, mong có thể biết được tình hình của cháu. May mắn thay, cháu bé đã được mặc áo phao và lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa lên xuồng an toàn.

Khi xác định được tình hình của cháu, chị Mai bật khóc nắm chặt tay từng người cứu hộ, nghẹn ngào nói lời cảm ơn. “An toàn là tốt rồi” - câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại là vô giá với những người dân vẫn đang thấp thỏm trôi qua từng ngày từng giờ trong tâm bão lũ.

"Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

Cùng với chị Mai, nhiều gia đình khác cũng đang vật lộn với dòng nước dâng cao. Anh Nguyễn Minh Thanh, cư dân phường Phan Đình Phùng, kéo theo một mảnh xốp chất đầy can nhựa, cho biết anh đang đi mua xăng để chạy máy phát dùng trong gia đình.

clip-nxh-1-1759931429.mp4

Clip: NXH

img11411

Người đàn ông kéo theo những chiếc can nhựa để mua xăng (Ảnh: Như Hoàn)

“Giờ ở nhà lấy đồ cứu trợ chia nhau, ăn uống, nước dùng dè sẻn. Mình sống trên tầng 2. Đồ đạc ở dưới tầng 1 thì không chạy kịp vì nước lên nhanh quá, tivi, tủ lạnh, xe máy… mất cả rồi. Mình đi bộ hơn 1 cây số để ra đến đây. Nước cũng rút rồi nhưng chậm,” anh kể.

Cảnh tượng tương tự diễn ra với nhiều gia đình khác. Và những mảnh xốp dần trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện để người dân đến các điểm nhận đồ cứu trợ hoặc thăm người thân.

img11371img11311img11431img11761img1120

Mang theo một chiếc can rỗng để hỗ trợ như phao bơi, ông Xuân Chiều xót xa chia sẻ: “Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm ăn rồi. Nhà nó ở trong hồ Xương Rồng, cách đây khoảng 1 km thôi.”

Những chiếc xuồng chở lương thực, phao và đèn pin chiếu sáng... vẫn tiếp tục băng qua những vùng ngập sâu, mang theo niềm hy vọng giữa dòng nước xiết.

Trước đó, ngay trong đêm 7/10, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là lực lượng CSGT, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, xã đã trắng đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ, giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để ứng cứu. Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 100% quân số, phối hợp CBCS Cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường từ sáng 7/10, tập trung di chuyển, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo ANTT.

Rạng sáng nay (8/10), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Thái Nguyên duy trì các tổ công tác, sử dụng xuồng máy cứu giúp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại nhiều khu vực ngập sâu; trước đó, đã cứu được 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà do bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên trong đêm 7/10.

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thai-nguyen-gong-minh-trong-lu-du-a579040.html
Cùng chủ đề
Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ Đời sống
Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

Sau mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, 11, nhiều trường học thiệt hại nặng. Trang thiết bị dạy...

'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh Đời sống
'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

“Bám đi, bám chắc vào!” – tiếng hô dồn dập vang lên giữa dòng nước xiết ở Bắc Ninh, khi...

Chuyển giao công nghệ Nano B-Supper: Dấu mốc mới trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng Đời sống
Chuyển giao công nghệ Nano B-Supper: Dấu mốc mới trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng

Với nền tảng là sự kết hợp giữa nano sinh học với enzyme sống, vi sinh cộng sinh - những...

Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn Đời sống
Bão giật cấp 15 tiến sát Biển Đông, miền Bắc lại đối mặt nguy cơ gió giật và mưa lớn

Bão giật cấp 15 đang tiến sát Biển Đông, Bắc Bộ cần chủ động đề phòng gió giật mạnh và...

Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo) Đời sống
Các tỉnh ven biển khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)

Nhiều tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 11 (Matmo) đang áp sát...

Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp Đời sống
Miền Bắc sắp mưa to 3 ngày liên tiếp

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ đón một đợt...

Mới cập nhật
Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Tối ngày 9/10, tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 15 - năm 2025 (Hanoi Giftshow 2025).

4 phút trước Kinh doanh

Trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Chiều ngày 9/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

22 phút trước Sống xanh

Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC – giải đấu off-road lớn nhất Việt Nam quy mô được mở rộng kỷ lục với 24 đường đua, 700 lượt thi với sự tham gia của 140 vận động viên tranh tài.

1 ngày trước THỂ THAO

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

Đi làm ai cũng cần đồng minh, nhưng chọn nhầm người đồng hành còn mệt hơn làm một mình.

1 ngày trước Khám phá

Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Suzy khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc.

1 ngày trước Showbiz

Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

Sau mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, 11, nhiều trường học thiệt hại nặng. Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, bùn đất phủ dày khắp sân trường.

1 ngày trước Đời sống

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1 ngày trước Pháp luật

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

2 ngày trước Pháp luật

'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

“Bám đi, bám chắc vào!” – tiếng hô dồn dập vang lên giữa dòng nước xiết ở Bắc Ninh, khi lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt giữa lũ dữ rạng sáng 7/10.

2 ngày trước Đời sống

Nghìn tỷ đô đang đổ vào RWA: Cuộc cách mạng hay cú lừa thế kỷ?

Nghìn tỷ đô đang đổ vào RWA: Cuộc cách mạng hay cú lừa thế kỷ?

Trong khi thị trường crypto vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, một thuật ngữ đang âm thầm định hình lại tương lai ngành tài chính: Real World Assets (RWA) – tài sản thực được mã hóa. Theo dự báo của Boston Consulting Group (BCG), quy mô thị trường này có thể bùng nổ lên 16 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tương đương gần 10% GDP toàn cầu. Không còn là cuộc chơi của các startup, những gã khổng lồ như BlackRock, Citigroup và J.P. Morgan đang tích cực tham gia, biến RWA thành mảnh ghép chiến lược để gắn kết sự hiệu quả của tài chính phi tập trung (DeFi) với quy mô khổng lồ của tài chính truyền thống (TradFi).

2 ngày trước Kinh doanh