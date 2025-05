5 loại vitamin nên bổ sung hằng ngày để hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa ung thư. Trong đó, các vitamin có đặc tính chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và bảo vệ DNA có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Dưới đây là 5 loại vitamin nổi bật có liên quan đến cơ chế phòng chống ung thư, theo tổng hợp từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) và Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (PubMed).

1. Vitamin D: Hỗ trợ điều hòa miễn dịch và chu kỳ tế bào

Không chỉ đóng vai trò trong việc hấp thu canxi và duy trì mật độ xương, vitamin D còn giúp kiểm soát quá trình phân chia tế bào, làm giảm viêm và điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch, những yếu tố có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư ruột kết và vú.

Bạn có thể bổ sung vitamin D từ ánh nắng buổi sáng, cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm và các loại sữa tăng cường.

2. Vitamin E: Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào

Vitamin E là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có thể trung hòa các gốc tự do - yếu tố góp phần gây tổn thương DNA và thúc đẩy đột biến tế bào. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the National Cancer Institute cho thấy vitamin E có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt khi được bổ sung ở liều lượng hợp lý.

Thực phẩm giàu vitamin E bao gồm hạnh nhân, dầu thực vật (đặc biệt là dầu ô liu), hạt hướng dương, rau xanh đậm và trái cây họ cam.

3. Vitamin C: Tăng sức đề kháng, hỗ trợ quá trình điều trị

Vitamin C không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn hỗ trợ quá trình sửa chữa mô và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Một số nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng, khi kết hợp đúng cách, vitamin C liều cao có thể cải thiện hiệu quả điều trị bằng hóa trị và xạ trị.

Bạn có thể tăng cường vitamin C qua khẩu phần ăn giàu cam, dâu tây, ớt chuông, kiwi và bông cải xanh.

4. Vitamin K2: Ổn định chuyển hóa canxi và hỗ trợ phòng ung thư tuyến tiền liệt

Vitamin K2 đóng vai trò đặc biệt trong việc điều chỉnh canxi trong cơ thể, giúp hạn chế tình trạng vôi hóa sai vị trí – yếu tố có thể gây tổn thương mô mềm. Nghiên cứu từ European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cho thấy những người bổ sung đầy đủ vitamin K2 có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn.

Vitamin K2 có nhiều trong trứng, phô mai, thịt lên men, và các loại rau xanh đậm như cải xoăn, bông cải xanh.

5. Folate (Vitamin B9): Bảo vệ DNA, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Folate là vitamin nhóm B tham gia vào quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA, đồng thời hỗ trợ phân chia tế bào bình thường. Thiếu hụt folate được chứng minh có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và đại trực tràng.

Nguồn thực phẩm giàu folate bao gồm rau lá xanh (rau bina, cải bó xôi), đậu, cam và ngũ cốc nguyên cám.

Vitamin không phải là “thuốc phòng ngừa ung thư”, nhưng việc bổ sung đầy đủ và đúng cách các vi chất thiết yếu này thông qua dinh dưỡng có thể giúp cơ thể chống lại tổn thương tế bào, ổn định miễn dịch và làm chậm quá trình sinh ung. Hãy kết hợp chế độ ăn khoa học với vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ để chủ động bảo vệ bản thân.

Quỳnh Hoa