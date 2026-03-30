Quốc gia cấm mạng xã hội gay gắt nhất thế giới

Australia vừa chính thức thực thi đạo luật nghiêm ngặt nhất thế giới, buộc các nền tảng mạng xã hội phải chặn người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt hàng chục triệu USD.

Luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đang định hình lại thói quen của một số thanh thiếu niên. Ảnh: Haozhe Li/Bloomberg.

Vào ngày 27/3, Australia chính thức thử nghiệm đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội lớn. Đây được coi là một cuộc thử nghiệm chính sách có quy mô toàn cầu. Sự kiện này thu hút sự chú ý sát sao từ nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm cách kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực của Công nghệ đối với giới trẻ.

Theo quy định mới, các nền tảng lớn như Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat và X có trách nhiệm pháp lý trực tiếp trong việc ngăn chặn trẻ vị thành niên truy cập.

Chính phủ Australia khẳng định gánh nặng thực thi hoàn toàn thuộc về phía doanh nghiệp công nghệ, thay vì đổ lỗi cho phụ huynh hay xử phạt cá nhân trẻ em. Nếu để xảy ra sai sót hệ thống trong khâu kiểm soát, các tập đoàn Big Tech có thể phải đối mặt với mức phạt kỷ lục lên đến 49,5 triệu AUD (khoảng 33 triệu USD).

Tuy nhiên, việc đưa luật vào đời sống đang bộc lộ nhiều thách thức. Vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là phương thức xác minh độ tuổi sao cho vừa chính xác, vừa đảm bảo quyền riêng tư.

Các công nghệ hiện có như quét khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hay đối chiếu giấy tờ tùy thân vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao. Nhiều chuyên gia bảo mật lo ngại rằng trẻ em sẽ dễ dàng "vượt rào" bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để giả mạo vị trí truy cập.

Đại diện của các ứng dụng này cũng cảnh báo rằng việc đẩy thanh thiếu niên ra khỏi các nền tảng chính thống có thể phản tác dụng. Họ lo ngại giới trẻ sẽ tìm đến các ứng dụng "ngầm" ít bị kiểm soát, nơi chứa đựng nhiều rủi ro và nội dung độc hại hơn.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc cấm hoàn toàn mạng xã hội có thể vô tính cắt đứt việc giao lưu và kết nối giữa những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương. Ảnh: Casey jadew/Adobe Stock.

Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hội nhóm phụ huynh, đạo luật vẫn vấp phải sự hoài nghi từ giới nghiên cứu xã hội học. Một số chuyên gia cho rằng việc cắt đứt hoàn toàn kết nối trực tuyến có thể vô tình làm mất đi mạng lưới hỗ trợ tinh thần và không gian sáng tạo của nhiều thanh thiếu niên.

Đặc biệt là những nhóm trẻ dễ bị tổn thương như cộng đồng LGBTQ+, người khuyết tật, hoặc trẻ em từ các gia đình nhập cư, tị nạn vốn đang phải sống xa người thân và bạn bè ở nước ngoài.

Taihan Rahman, một thiếu niên 16 tuổi sinh ra tại Australia trong gia đình gốc Bangladesh, khẳng định mạng xã hội là công cụ thiết yếu để duy trì liên lạc hàng ngày đối với con cái các gia đình nhập cư. Taihan bắt đầu sử dụng Instagram sau khi chuyển trường và nhận thấy đây là nền tảng chính để tổ chức các hoạt động tập thể.

Các chuyên gia xã hội học đề xuất rằng việc Giáo dục kỹ năng số và tạo ra môi trường mạng an toàn sẽ hiệu quả hơn là một lệnh cấm tuyệt đối.

Về phía chính quyền, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vẫn giữ vững quan điểm cứng rắn nhằm ưu tiên bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thế hệ tương lai.

“Chúng ta cần đảm bảo rằng trẻ em có một tuổi thơ thực sự, thay vì bị cuốn vào những thuật toán gây nghiện và vấn nạn bắt nạt trực tuyến”, ông Albanese nhấn mạnh.

Australia đang đóng vai trò như một "phòng thí nghiệm" sống cho toàn thế giới. Sự thành bại của mô hình này sẽ đặt nền móng và là bài học đắt giá cho các quy định tương tự đang được xem xét tại Anh, Canada và Liên minh Châu Âu trong tương lai gần.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Cùng chủ đề
Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra? Thế giới vi tính
Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới Thế giới vi tính
Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang...

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến Thế giới vi tính
Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến...

Vì sao một công ty có thể làm sập Internet toàn cầu? Thế giới vi tính
Vì sao một công ty có thể làm sập Internet toàn cầu?

Internet là nền tảng của hệ sinh thái tài chính và tiêu dùng toàn cầu. Nhưng hệ thống này rất...

Bước ngoặt mới cho tài sản mã hóa tại Việt Nam Thế giới vi tính
Bước ngoặt mới cho tài sản mã hóa tại Việt Nam

Theo chuyên gia, Luật Công nghiệp công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế số...

TT Putin chạm tay vào siêu hệ thống 'mạnh nhất lịch sử': Nga đi nước cờ lớn chứng minh ai là thủ lĩnh công nghệ Thế giới vi tính
TT Putin chạm tay vào siêu hệ thống 'mạnh nhất lịch sử': Nga đi nước cờ lớn chứng minh ai là thủ lĩnh công nghệ

Nga phát đi thông điệp rằng họ đang ứng dụng tiềm lực công nghệ mạnh mẽ để khẳng định vị...

Nam sinh lớp 12 làm bài văn bị chấm 0 điểm, giáo viên còn để lại lời phê khá nặng nề

Nam sinh lớp 12 làm bài văn bị chấm 0 điểm, giáo viên còn để lại lời phê khá nặng nề

Với đề tài về vấn nạn "nói tục, chửi bậy", nam sinh đã viết nên bài văn khiến giáo viên tức giận và chấm 0 điểm.

8 giờ trước Học đường

Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

Phim có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân bất ngờ thay đổi lịch chiếu.

8 giờ trước Phim

Ban tổ chức Miss World Vietnam nói rõ về tranh cãi kết quả

Ban tổ chức Miss World Vietnam nói rõ về tranh cãi kết quả

Đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 chia sẻ về kết quả cuộc thi năm nay.

8 giờ trước Showbiz

Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.

8 giờ trước Phim

Đời thường của tân Miss World Vietnam Phương Oanh

Đời thường của tân Miss World Vietnam Phương Oanh

Phương Oanh được đánh giá cao với sắc vóc ấn tượng cùng khả năng trả lời ứng xử tốt. Chiến thắng của người đẹp gốc Hà Nội nhận được sự ủng hộ của khán giả.

8 giờ trước Hậu trường

Kỳ lạ Táo Quân 'trái mùa' vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân 'trái mùa' vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.

8 giờ trước Showbiz

200 năm bền vững với nghề y: Điều gì làm nên thương hiệu Bảo Thanh Đường?

200 năm bền vững với nghề y: Điều gì làm nên thương hiệu Bảo Thanh Đường?

Gần 200 năm trôi qua, giữa nhịp sống hiện đại ngày một hối hả, Bảo Thanh Đường vẫn bền bỉ giữ vững danh tiếng của một phòng khám Đông y gia truyền uy tín. Trải qua bao biến động thời cuộc, nơi đây vẫn là điểm tựa sức khỏe cho người dân, nhờ những giá trị cốt lõi được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

9 giờ trước Bệnh thường gặp

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Trong bối cảnh ngành chăm sóc ô tô ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về nguồn cung sản phẩm ổn định, chất lượng cao và tối ưu vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu của các garage và đại lý.

10 giờ trước Xe

Hiệp ước Versailles 1787 và câu chuyện chưa kể về diêm tiêu Việt Nam trong lịch sử thế giới

Hiệp ước Versailles 1787 và câu chuyện chưa kể về diêm tiêu Việt Nam trong lịch sử thế giới

Một công trình nghiên cứu kéo dài suốt một thập kỷ của kỹ sư Vũ Đình Thanh đã đưa ra một luận điểm gây chú ý: diêm tiêu Việt Nam – thành phần cốt lõi của thuốc súng – không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khu vực mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới cục diện quyền lực toàn cầu, đặc biệt là đối với sự trỗi dậy và suy tàn của Napoleon cũng như tham vọng bá chủ của các đế quốc châu Âu. Từ những bằng chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ và phân tích khoa học, nghiên cứu này đặt lại nhiều vấn đề vốn được xem là hiển nhiên trong nhận thức lịch sử lâu nay.

10 giờ trước Đời sống

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh.

20 giờ trước Showbiz