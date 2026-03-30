Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Trong bối cảnh ngành chăm sóc ô tô ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về nguồn cung sản phẩm ổn định, chất lượng cao và tối ưu vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu của các garage và đại lý.

Xây dựng theo định hướng hệ sinh thái giải pháp toàn diện, Đặng Gia Auto từng bước khẳng định vị thế thông qua danh mục sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, đáp ứng đồng thời yêu cầu về hiệu năng, chi phí và tính bền vững.

Lựa chọn sản phẩm dựa trên hiệu năng và tính bền vững

Thay vì mở rộng danh mục theo số lượng, Đặng Gia Auto tập trung vào những sản phẩm có hiệu năng ổn định, tính ứng dụng cao và khả năng mang lại lợi ích thực tế cho đối tác. Các tiêu chí lựa chọn được đặt ra rõ ràng: hiệu suất vượt trội trong tầm giá, độ bền cao, dễ triển khai và tạo biên lợi nhuận hợp lý cho đại lý.

Hiện nay, hệ sinh thái sản phẩm của doanh nghiệp gồm ba nhóm chính: phim cách nhiệt, hóa chất, nước rửa xe không chạm và dụng cụ detailing. Sự kết hợp này tạo nên chuỗi giải pháp khép kín, giúp garage và trung tâm dịch vụ chủ động nguồn cung, hạn chế phụ thuộc vào nhiều đơn vị khác nhằm tối ưu công đoạn và an tâm khi hợp tác.

XSolar Film: Phim cách nhiệt trung cấp, chất lượng tiệm cận cao cấp

Trong nhóm sản phẩm chiến lược tại Đặng Gia Auto, phim cách nhiệt nano ceramic XSolar Film được định vị ở phân khúc trung cấp nhưng sở hữu chất lượng tương đương nhiều dòng phim cao cấp trên thị trường. Điểm khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở các chỉ số kỹ thuật như khả năng cản tia hồng ngoại (IRR) và chống tia UV vượt trội, mà còn ở định hướng mang lại sự công bằng trong lựa chọn cho người tiêu dùng.