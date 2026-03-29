Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh.

Trải qua hai lần dời lịch, hành trình của Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) chính thức khép lại bằng đêm chung kết diễn ra tối 29/3. 47 người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vào cuộc đua giành vương miện hoa hậu và hai á hậu.

Sau các vòng thi kéo dài trong suốt hơn 4 tiếng, vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 thuộc về Phan Phương Oanh. Tân hoa hậu sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Với chiến thắng này, cô sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss World lần thứ 74.

Hai ngôi vị á hậu 1 và 2 lần lượt được trao cho Khánh Như và Trương Tâm Như.

47 người đẹp tranh tài

Chung kết Miss World Vietnam 2025 bắt đầu bằng màn đồng diễn sôi động đến từ 47 thí sinh cùng Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vào khoảng hơn 20h.

Sân khấu chung kết năm nay được thiết kế rộng, đường line thoáng, góc quay ổn và giúp tôn hình thể thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng và trang phục cho thí sinh. Theo ghi nhận, số lượng khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) - địa điểm diễn ra chương trình, lấp đầy các hàng ghế. Ở bên ngoài, ê-kíp còn chuẩn bị màn hình lớn và ghế cho khán giả theo dõi.

Ý Nhi cùng dàn thí sinh đồng diễn mở màn.

Song sau màn trình diễn áo dài, chương trình bắt đầu sa đà vào quảng cáo, lồng ghép các clip chiếu lại hành trình cuộc thi hoặc dành quá nhiều thời lượng cho việc phát biểu từ các đại biểu, tri ân nhà tài trợ. Do vậy, đến tận hơn 21h15, top 20 mới được công bố.

Những cái tên được MC xướng lên gồm: Lê Phương Khánh Như (SBD: 168); Lê Thị Trang ( SBD: 273); Bùi Thu Thủy (SBD: 102); Trịnh Yến Nhi (SBD: 051); Trịnh Vũ Hồng Duyên (SBD: 114); Trần Thị Kiều Anh (SBD: 055); Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD: 165); Phan Hải Như (SBD: 151); Lê Ngọc Như Quỳnh (SBD: 079); Trần Thị Phương Linh (SBD: 284); Phùng Thị Diệu Linh - SBD: 404; Võ Đoàn Bảo Hà - SBD: 015; Nguyễn Lan Nhi - SBD: 367; Ngô Thị Kiều Anh - SBD: 193; Lê Phương Quyên - SBD: 255; Phạm Thùy Dung - SBD: 063; Nguyễn Thị Thu Hằng - SBD: 164; Lê Thảo Linh - SBD: 024; Trương Tâm Như - SBD: 014 và Phan Phương Oanh - SBD: 211.

Top 20 cuộc thi được công bố vào lúc 21h15.

Đây đều là những cái tên được đánh giá cao từ những vòng ngoài. Sau đó, top 20 bước vào phần thi áo tắm. Hầu hết người đẹp đồng đều về ngoại hình và khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu.

Top 10 người đẹp Miss World Vietnam 2025 được công bố, gồm Võ Đoàn Bảo Hà; Lê Phương Khánh Như; Trần Thị Phương Linh; Phùng Thị Diệu Linh; Trương Tâm Như; Nguyễn Lan Nhi; Lê Phương Quyên; Ngô Thị Kiều Anh; Lê Ngọc Như Quỳnh; Phan Phương Oanh. Người đẹp Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD: 165) - cô gái cao 1,8 m bất ngờ trượt top 10.

Dàn người đẹp nóng bỏng trong phần thi áo tắm.

Phương Oanh đăng quang hoa hậu

Kết quả top 6 cuộc thi không được công bố sau phần thi trình diễn trang phục dạ hội của top 10. Thay vào đó, mỗi thí sinh lần lượt sẽ lần lượt tiến đến phía trước để bước vào phần thi ứng xử. Các cô gái không được gọi tên đồng nghĩa với việc trượt khỏi cuộc thi năm nay.

Cô gái chiến thắng phần thi Người đẹp nhân ái sẽ giành một suất vào top 6 và ứng xử. Lê Ngọc Như Quỳnh là người đẹp được xướng tên đầu tiên.

Cô nhận câu hỏi từ giám khảo Lê Nguyễn Bảo Ngọc với nội dung: “Hiện tại, giới trẻ được ví là tương lai của Trái Đất xanh và bền vững. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường, không dừng lại ở phong trào mà sẽ là những hành động thực chất?”.

Cô trả lời: “Giới trẻ hiện nay mang trong mình nhiều khát khao và lý tưởng. Với câu hỏi về việc bảo vệ môi trường, chúng ta chỉ có một thế giới. Vì thế, chúng ta cần bảo vệ ngôi nhà chung và thế giới xanh. Ngày hôm qua - 28/3, toàn cầu tắt đèn, để bảo vệ Trái Đất. Đây là phong trào thể hiện hành động bảo vệ môi trường. Tôi tin rằng giới trẻ có những hành động cụ thể như dọn rác, đổ vỡ sau bão lũ…”.

Phan Phương Oanh là cô gái được gọi tên tiếp theo. Người đẹp đến từ nhận câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy. Với câu hỏi: “Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì, từ quá khứ, hiện tại và tương lai?”, cô cho biết: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc với ý chí, lòng quả cảm. Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta đang làm tốt ở nhiều khía cạnh, từ Thể thao, văn hóa đến Du lịch. Thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân. Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam".

Top 6 chung cuộc.

Cô gái thứ ba lọt top 6 là Lê Phương Khánh Như. Nhận câu hỏi từ Lương Thùy Linh, cô trả lời tự tin, mượt mà, nhận sự ủng hộ từ đông đảo fan sắc đẹp có mặt tại khán phòng. Trước đó, Khánh Như cũng là thí sinh nổi bật tại phần thi phụ Người đẹp bản lĩnh - Head To Head Challenge. Khánh Như nổi bật nhờ có kinh nghiệm làm MC. Cô có phong thái tự tin, hoạt ngôn và làm chủ sân khấu.

Các gương mặt tiếp theo vào phần thi ứng xử gồm Trần Thị Phương Linh, Trương Tâm Như, Đỗ Thùy Linh.

Đến hơn 23h, kết quả top 3 mới được công bố. Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Phan Phương Oanh. Người đẹp Trần Thị Phương Linh trượt top 3.

Top 3 nhận câu hỏi từ đương kim Miss World với nội dung: “Năm nay, cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu hành trình 75 năm đầy ấn tượng của đấu trường nhan sắc này. Với tư cách là Miss World Vietnam - đại sứ của cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam năm nay, bạn muốn gửi gắm điều gì đến thế giới về đất nước Việt Nam thân yêu của mình?”

Trương Tâm Như là người đẹp trả lời ứng xử đầu tiên. Cô trả lời bằng tiếng Anh nhưng thiếu tự tin, phát âm hạn chế.

“Tôi đến từ Việt Nam và chào mừng các bạn đến với đất nước thân yêu của tôi. Đây là lần đầu tiên bạn đặt chân tới đất nước tôi. Và tôi muốn đưa bạn đi dạo quanh nơi này, từ ẩm thực cho đến con người. Nếu bây giờ bạn đang thấy đói, đất nước tôi vốn nổi tiếng với những món ăn ngon và rẻ. Đó là thế giới đồ ăn đường phố, nơi mỗi vùng miền lại có một đặc sản riêng. Chúng ta có bánh xèo, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, phở, cơm tấm... Về cảnh quan, tôi phải nói rằng bạn sẽ bị kinh ngạc bởi sự hùng vĩ mà bạn sắp được chiêm ngưỡng, từ núi non cho đến biển cả”, cô chia sẻ.

“Và điều cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn nói về con người Việt Nam: kiên cường, hy vọng, thân thiện, giàu lòng nhân ái và chăm chỉ. Còn rất nhiều từ ngữ nữa mà tôi cần dùng để mô tả hết phẩm chất của người Việt. Nếu bạn muốn cảm nhận tâm hồn của đất nước tôi, hãy đến Việt Nam sớm nhất có thể, đặc biệt là vào kỳ Miss World lần thứ 73 sắp tới”, người đẹp nói.

Ba người đẹp lọt vào top 3 Miss World Vietnam 2025, gồm Khánh Như, Tâm Như và Phương Oanh.

Với Khánh Như, cô cho biết: "Tôi tự hào khi có mặt ở đây với tư cách là một cô gái Việt Nam, một thí sinh của Miss World Vietnam 2025 để lan tỏa vẻ đẹp vì mục đích cao cả của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi vô cùng, vô cùng tự hào khi là quốc gia đăng cai kỳ Miss World lần thứ 73. Tôi nghĩ đây không chỉ là một sự kỷ niệm, mà còn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình tiến về phía trước với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, chào mừng bạn đến với Miss World".

Phan Phương Oanh là thí sinh cuối cùng khép lại màn thi ứng xử của top 3.

Sau hơn 4 tiếng diễn ra chương trình, vương miện hoa hậu thuộc về Phương Oanh.