Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mô hình “3 nhà” tạo đà cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

06:25 30/12/2025
Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đánh giá một năm triển khai mô hình liên kết '3 nhà' theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời công bố hai dự án công nghệ quy mô lớn mang tầm khu vực.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

a1-1767136929.jpgPhó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu.

 

Đồng thời, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, tham gia sâu hơn vào các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao và chuỗi giá trị toàn cầu. Hai nghị quyết này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau trong thực tiễn triển khai.

Để tạo ra đột phá thực sự về khoa học, công nghệ, không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, mà cần phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức đầu tư, dẫn dắt và hiện thực hóa của các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực, tầm nhìn và khát vọng phát triển dài hạn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, việc CT Group chủ động triển khai mô hình liên kết “3 nhà” trong suốt một năm qua được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 68, đồng thời cho thấy cách tiếp cận phù hợp trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57. Đây không chỉ là sự hưởng ứng chủ trương mà là hành động cụ thể, có tổ chức, có lộ trình và có cam kết lâu dài.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là những kết quả bước đầu, mà còn là sự chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển của doanh nghiệp từ việc hưởng ứng sang tham gia, đồng hành; từ tiếp cận ngắn hạn sang đầu tư dài hạn dựa trên khoa học và công nghệ. Điều này phù hợp với quan điểm của Đảng xác định kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng trong đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, vai trò của các tập đoàn kinh tế tư nhân có năng lực công nghệ ngày càng trở nên quan trọng. Không một chủ thể nào có thể đi một mình, nhưng nếu thiếu sự chủ động và tham gia tích cực của khu vực doanh nghiệp tư nhân thì rất khó hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất và bền vững.

a2-1767136996.jpgÔng Nguyễn Võ Trường An - Đại diện Ban đặc nhiệm 57, Tập đoàn CT Group phát biểu.

 

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Võ Trường An - Đại diện Ban đặc nhiệm 57, Tập đoàn CT Group cho biết, ngay khi Nghị quyết 57 được ban hành, CT Group xác định đây là “phát súng lệnh” cho một cuộc cách mạng về khoa học - công nghệ.

Tập đoàn đã nghiêm túc cụ thể hóa nghị quyết thông qua việc vận hành mô hình “3 nhà” với phương châm cốt lõi là phát huy tối đa nguồn lực nội tại để làm chủ công nghệ lõi.

CT Group kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu để ươm mầm tri thức, bám sát định hướng của Nhà nước, đồng thời sử dụng năng lực của doanh nghiệp để hiện thực hóa thành sản phẩm cụ thể.

CT Group đã chuyển mình từ một doanh nghiệp tham gia thị trường thành đơn vị kiến tạo hạ tầng cho các ngành kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế không gian tầng thấp. Các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” của Tập đoàn đang hướng tới những thị trường khó tính như Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ.

Để các thành quả bước đầu tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả, đại diện CT Group kiến nghị Đảng, Chính phủ quan tâm xem xét đưa các dự án trọng điểm như Khu liên hợp UAV, Trung tâm kinh tế không gian cận biển và Công viên khoa học tại TP. Hồ Chí Minh vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, CT Group mong muốn được tạo điều kiện về quỹ đất, hạ tầng để triển khai khu công nghệ số tập trung tại khu vực phía Bắc; xem xét cơ chế tín dụng ưu đãi cho các dự án công nghệ lõi như sản xuất chip, vệ tinh viễn thám; hỗ trợ xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo CT Group cam kết, Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc biến các chủ trương của Nghị quyết 57 thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng nền khoa học - công nghệ tự chủ, hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

a3-1767137088.jpgPhó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tập đoàn CT Group và Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung.

 

Nhân dịp này, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đã tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tập đoàn CT Group và Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung.

Tại hội nghị, CT Group đã công bố hai dự án trọng điểm: Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và Trung tâm kinh tế không gian cận biển lớn nhất ASEAN.

CT Group Nghị quyết 57 VCCI Trung tâm kinh tế không gian Khu liên hợp UAV
