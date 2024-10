Lịch âm hôm nay 24/10 đầy đủ, chính xác - Xem lịch vạn niên 24/10/2024

Xem lịch âm hôm nay ngày 24/10/2024, khám phá những điều cần biết lịch vạn niên Thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2024 chi tiết nhất và chính xác nhất.

Hãy theo dõi lịch âm và lịch vạn niên cho ngày 24/10/2024 để nắm bắt thông tin về dương lịch, âm lịch, giờ xuất hành và những mẹo hữu ích.

Thông tin chung về lịch âm hôm nay, 24/10/2024

Dương lịch: 24/10/2024

24/10/2024 Âm lịch: 22/9/2024

22/9/2024 Ngày: Kim Đường Hoàng Đạo

Theo can chi, hôm nay là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Thìn, thuộc tiết khí Sương Giáng. Ngày này được coi là Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung), không thuận lợi cho các việc lớn do Thiên Can và Địa Chi đồng hành, có thể dẫn đến xung đột.

Lịch âm hôm nay - Lịch vạn niên 24/10/2024

Việc nên và không nên làm ngày 24/10/2024

Ngày Tân Dậu này khá bình thường, mọi việc nhìn chung tương đối suôn sẻ. Bạn có thể tiến hành những công việc quan trọng như mai táng, sửa mộ nếu không thể chờ đợi ngày tốt hơn. Tuy nhiên, nên tránh xuất hành, di chuyển nơi ở, nhập học hay nhận việc mới.

Sao tốt và sao xấu âm lịch hôm nay

Sao tốt: Thiên Đức Hợp: Tốt mọi việc Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kỵ tố tụng Thiên Quý: Tốt mọi việc Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc; khai trương Kim Đường: Hoàng Đạo - Tốt mọi việc Ngũ Hợp: Tốt mọi việc

Sao xấu: Thiên Lại: Xấu mọi việc Nguyệt Hỏa: Không tốt cho sửa sang nhà cửa Nguyệt Kiến chuyển sát: Kỵ khởi công Thiên Địa chuyển sát: Kỵ khởi công Phủ đầu dát: Kỵ khởi công Độc Hỏa: Không tốt cho sửa sang nhà cửa



Tuổi hợp và xung khắc với ngày 24/10/2024

Tuổi hợp: Tỵ, Sửu, Thìn

Tỵ, Sửu, Thìn Tuổi khắc: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Các ngày kỵ với ngày 24/10

Ngày hôm nay cũng trùng với ngày Tam Nương, một ngày xấu, không nên tiến hành những công việc trọng đại như khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay động thổ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt xuất hành

Giờ hoàng đạo (Giờ Tốt):

Tý (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-13:59)

Mùi (13:00-15:59)

Dậu (17:00-19:59)

Giờ hắc đạo (Giờ Xấu):

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-9:59)

Tỵ (9:00-11:59)

Thân (15:00-17:59)

Tuất (19:00-21:59)

Hợi (21:00-23:59)

Xuất hành hôm nay, âm lịch 24/10/2024

Hôm nay là ngày Thanh Long Đầu, thời điểm lý tưởng để xuất hành vào sáng sớm. Đây là ngày mang lại tài lộc và mọi việc sẽ thuận lợi.

Hướng xuất hành:

Nên: Hướng Tây Nam để đón Tài Thần và Hỷ Thần.

Hướng Tây Nam để đón Tài Thần và Hỷ Thần. Tránh: Xuất hành hướng Tây Bắc, vì sẽ gặp Hạc Thần, điều này không tốt.

Chi tiết giờ xuất hành:

Giờ Tý (23h-01h): Giờ hoàng đạo Tư mệnh, mọi việc đều thuận lợi.

Giờ hoàng đạo Tư mệnh, mọi việc đều thuận lợi. Giờ Sửu (01h-03h): Giờ hắc đạo Câu trận, không nên dời nhà hay tổ chức tang lễ.

Giờ hắc đạo Câu trận, không nên dời nhà hay tổ chức tang lễ. Giờ Dần (03h-05h): Giờ hoàng đạo Thanh Long, tốt cho mọi việc.

Giờ hoàng đạo Thanh Long, tốt cho mọi việc. Giờ Mão (05h-07h): Giờ hoàng đạo Minh Đường, thuận lợi cho việc gặp gỡ những người có ảnh hưởng.

Giờ hoàng đạo Minh Đường, thuận lợi cho việc gặp gỡ những người có ảnh hưởng. Giờ Thìn (07h-09h): Giờ hắc đạo Thiên Hình, không nên tham gia kiện tụng.

Giờ hắc đạo Thiên Hình, không nên tham gia kiện tụng. Giờ Tỵ (09h-11h): Giờ hắc đạo Chu Tước, tránh tranh cãi.

Giờ hắc đạo Chu Tước, tránh tranh cãi. Giờ Ngọ (11h-13h): Giờ hoàng đạo Kim Quỹ, tốt cho hôn nhân.

Giờ hoàng đạo Kim Quỹ, tốt cho hôn nhân. Giờ Mùi (13h-15h): Giờ hoàng đạo Kim Đường, mọi việc hanh thông.

Giờ hoàng đạo Kim Đường, mọi việc hanh thông. Giờ Thân (15h-17h): Giờ hắc đạo Bạch Hổ, không thuận lợi cho các hoạt động.

Giờ hắc đạo Bạch Hổ, không thuận lợi cho các hoạt động. Giờ Dậu (17h-19h): Giờ hoàng đạo Ngọc Đường, tốt cho giấy tờ và học hành.

Giờ hoàng đạo Ngọc Đường, tốt cho giấy tờ và học hành. Giờ Tuất (19h-21h): Giờ hắc đạo Thiên Lao, mọi việc bất lợi.

Giờ hắc đạo Thiên Lao, mọi việc bất lợi. Giờ Hợi (21h-23h): Giờ hắc đạo Nguyên Vũ, tránh kiện tụng và giao tiếp.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 24/10/2024

Bạn có thể dễ dàng tra cứu lịch âm hôm nay bằng cách xem trên lịch in hoặc tìm kiếm thông tin trên các trang báo điện tử như Tuổi trẻ xã hội. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn sẽ nắm bắt được âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, cũng như các việc nên và không nên làm, từ đó lựa chọn thời điểm phù hợp cho các hoạt động của mình một cách hiệu quả nhất.