Ngày khai giảng năm học 2024 – 2025 là ngày nào? Lịch đi học trờ lại của 63 tỉnh thành mới nhất.

Lịch nghỉ hè của 63 tỉnh thành

Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh thành mới nhất 2024 – 2025

Hiện tại, vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch năm học 2024 - 2025. Nhưng so sánh với những năm trước, lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 sẽ dự kiến diễn ra vào ngày 5/9/2024 tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Học sinh sẽ tựu trường sớm 1 - 2 tuần so với ngày khai giảng, riêng học sinh lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn để ổn định tổ chức. Do đó, lịch đi học lại sau hè 2024 dự kiến rơi vào khoảng ngày 22/8/2024.

Tuy nhiên, học sinh cần theo dõi sát thông báo của trường mà mình đang theo học để cập nhật lịch đi học trở lại chính xác nhất.

Diên Nhi tổng hợp