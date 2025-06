Lilo & Stitch áp sát top 5 phim remake thành công nhất lịch sử Disney

Với đà tăng trưởng ấn tượng, 'Lilo & Stitch' bản live-action đang tiến gần đến cột mốc 1 tỷ USD và có thể lọt vào Top 5 chỉ trong vài tuần tới.

Chỉ sau 10 ngày công chiếu, bộ Phim live-action Lilo & Stitch của Disney đã tạo nên một cơn sốt thật sự tại phòng vé toàn cầu. Sau khi ra mắt với thành tích ấn tượng – 146 triệu USD doanh thu mở màn, lập kỷ lục phim chiếu dịp Memorial Day có doanh thu cao nhất mọi thời đại – Lilo & Stitch tiếp tục duy trì sức nóng trong tuần thứ hai và vừa chính thức cán mốc 610 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Dưới bàn tay đạo diễn Dean Fleischer Camp, phiên bản người đóng của bộ phim hoạt hình năm 2002 không chỉ chinh phục khán giả cũ bằng yếu tố hoài niệm mà còn cuốn hút lớp khán giả trẻ mới bằng nhân vật Stitch đáng yêu và dàn diễn viên tươi mới. Theo thống kê từ Variety tính đến sáng Chủ nhật vừa qua, Lilo & Stitch hiện đã thu về 280 triệu USD tại thị trường nội địa Hoa Kỳ và 610 triệu USD trên toàn thế giới. Đây là bộ phim thứ hai trong năm 2025 vượt mốc 275 triệu USD tại Mỹ, chỉ đứng sau A Minecraft Movie với 422,4 triệu USD, và vừa kịp vượt qua Sinners – tác phẩm kinh dị đình đám của Ryan Coogler.

Trên thị trường quốc tế, bộ phim cũng nhanh chóng lọt vào nhóm ba phim có doanh thu cao nhất toàn cầu trong năm nay, bên cạnh A Minecraft Movie (944,3 triệu USD) và Na Tra 2 – siêu phẩm hoạt hình đến từ Trung Quốc hiện đã đạt 1,899 tỷ USD. Đáng nói hơn, Lilo & Stitch cũng đã vượt mặt loạt phim remake từng rất thành công trước đó của Disney như Maleficent: Mistress of Evil (491,7 triệu USD), Cinderella bản 2015 (543,5 triệu USD) và The Little Mermaid (569,6 triệu USD). Với con số 610 triệu USD, Lilo & Stitch hiện đang giữ vị trí thứ 8 trong danh sách những phim live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại của nhà Chuột.

Thành công về mặt tài chính của bộ phim càng đáng chú ý hơn khi biết rằng kinh phí sản xuất chỉ ở mức tương đối khiêm tốn – khoảng 100 triệu USD. Tính toán theo chuẩn thông thường, điểm hòa vốn của phim vào khoảng 250 triệu USD, đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại, Lilo & Stitch đã mang lại lợi nhuận ròng đáng mơ ước cho Disney. Với đà tăng trưởng không có dấu hiệu chững lại, giới phân tích dự đoán phim hoàn toàn có thể cán mốc 1 tỷ USD trong vài tuần tới, và thậm chí có cơ hội vươn tới con số 1,2 tỷ USD, vượt qua nhiều cái tên lớn như The Jungle Book (966,5 triệu USD), Aladdin (1,05 tỷ USD) hay Alice in Wonderland (1,025 tỷ USD).

Không chỉ dừng lại ở con số, Lilo & Stitch còn đang tạo nên hiệu ứng văn hóa đáng kể trong giới trẻ. Nhân vật Stitch do Chris Sanders lồng tiếng tiếp tục là điểm sáng của cả thương hiệu, lần này được khoác lên mình diện mạo kỹ xảo sống động nhưng vẫn giữ được chất “ngông nghênh dễ thương” vốn có. Hình ảnh Stitch đeo kính làm từ tăm bông, lè lưỡi hay quậy phá trong ngôi nhà nhỏ tại Hawaii đang phủ sóng khắp mạng Xã hội – từ TikTok đến Instagram. Giới quan sát nhận định Disney đã tìm được một biểu tượng mới có sức lan tỏa ngang ngửa Baby Yoda của The Mandalorian, nhưng lần này dành riêng cho thế hệ Gen Alpha.

Sau hàng loạt nỗ lực remake gây tranh cãi trong vài năm trở lại đây như The Little Mermaid, Pinocchio hay Peter Pan & Wendy, thành công vang dội của Lilo & Stitch không chỉ là cú lội ngược dòng ngoạn mục mà còn là minh chứng rằng Disney vẫn có thể tạo nên những phiên bản người đóng vừa giữ được linh hồn nguyên tác, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ. Công thức thành công lần này đến từ sự đầu tư nghiêm túc vào cảm xúc, diễn xuất, kỹ xảo vừa phải và đặc biệt là không làm mất đi cái chất Hawaii rất riêng từng khiến bản hoạt hình trở thành huyền thoại.

Với hàng trăm triệu USD đã thu về chỉ trong hai tuần và tiềm năng bùng nổ tiếp tục ở các thị trường quốc tế lớn, Lilo & Stitch đang trên đường trở thành một trong những phim remake thành công nhất lịch sử Disney. Khán giả giờ đây không chỉ nói về một cú hit phòng vé, mà còn bắt đầu tự hỏi: liệu đây có phải là điểm khởi đầu cho một vũ trụ mở rộng nơi Stitch và Lilo có thể còn rất nhiều câu chuyện để kể? Disney chưa xác nhận điều gì, nhưng chắc chắn họ đang rất hài lòng với đứa con mới này – cả về doanh thu lẫn tình cảm của người xem.