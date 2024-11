Mẹo phân biệt giò chả sạch, không hóa chất hàn the, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà

Giò chả hiện nay đã trở thành món ăn phổ biến, xuất hiện trong nhiều bữa tiệc lớn nhỏ cũng như bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn trọng với việc lựa chọn để tránh các hóa chất có hại.

Giò chả là món ăn đòi hỏi công thức chế biến cầu kỳ, vì vậy ít ai tự làm mà thường phải mua sẵn. Tuy nhiên, việc chọn giò chả ngon lại là một vấn đề lớn, bởi không phải cơ sở sản xuất nào cũng sử dụng nguyên liệu sạch và an toàn. Một số nơi có thể dùng thịt không đạt chuẩn hoặc thêm phụ gia như hàn the, muối đỏ để giò chả giữ lâu, có độ giòn dai và tăng lợi nhuận.

Mặc dù hàn the đã bị cấm trong thực phẩm, nhưng nhiều cơ sở vẫn bất chấp sử dụng để tạo độ ngon giả. Hàn the có thể gây hại nghiêm trọng, làm tổn thương não bộ, ảnh hưởng đến gan và lâu dài có thể dẫn đến các bệnh mạn tính. Thậm chí, hàn the còn tác động xấu đến khả năng sinh sản. Ngoài ra, không ít cơ sở còn trộn bột vào giò chả để giảm chi phí và tạo độ xốp giả.

Chọn giò chả nhớ nhìn kỹ bề mặt (Ảnh: Internet)

Để phân biệt giò chả ngon và giò chả có chứa hóa chất, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

Quan sát bề mặt giò chả

Giò chả làm từ thịt ngon, không trộn phụ gia thường có bề mặt mịn, ẩm và xuất hiện vài lỗ nhỏ rỗng. Những lỗ này hình thành khi không khí trong giò bị đẩy ra khi luộc hoặc hấp. Nếu giò chả có bề mặt nhẵn bóng và ít lỗ khí, có thể chúng đã được trộn bột hoặc hóa chất tạo dai.

Chú ý cách thái giò chả

Giò chả từ thịt nạc thường có kết cấu chắc và khi thái sẽ dễ dính vào dao, cần phải dùng lực khi thái. Nếu giò chả dễ thái, trơn và không dính dao, có thể chúng đã được thêm bột hoặc các chất phụ gia.

Vì vậy, khi mua giò chả, bạn nên chú ý quan sát thao tác thái của người bán để đảm bảo sản phẩm thực sự chất lượng.

Màu giò ngon là màu hồng nhạt, không trắng bệch, không quá hồng (Ảnh: Internet)

Màu sắc của giò chả

Giò chả làm từ thịt ngon thường có màu trắng ngà hoặc hơi hồng, khi cắt ra bạn sẽ thấy màu sắc tự nhiên, không quá lòe loẹt. Nếu giò chả có màu trắng quá nhợt nhạt hoặc hồng đậm, đó có thể là dấu hiệu của thịt kém chất lượng hoặc có sử dụng phụ gia như muối đỏ để tăng màu sắc và độ bắt mắt.

Mùi hương của giò chả

Giò chả làm từ thịt tươi ngon sẽ có mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi thịt luộc và lá chuối gói. Còn giò chả chứa phụ gia sẽ có mùi nồng, hơi hắc và không tự nhiên. Nếu lớp lá chuối gói giò có dấu hiệu khô hoặc nhớt, thì có thể là giò đã để lâu, không nên mua.

Hương vị giò chả

Giò chả làm từ thịt ngon khi ăn sẽ có vị ngọt nhẹ ở cổ họng, hậu vị béo và thơm tự nhiên. Ngược lại, giò chả có phụ gia thường mang đến vị chát hoặc ngọt lợ khó chịu, như bị lấn át bởi gia vị như mì chính.

Khi ăn, giò chả ngon sẽ có độ giòn mềm vừa phải, không cứng, bã hoặc bở. Nếu giò quá giòn và dai, đó là dấu hiệu của việc sử dụng hàn the. Giò chả bở nhạt cũng cho thấy có thể đã trộn bột để giảm giá thành.

Giò chả làm từ các loại thịt ngon khi ăn sẽ cảm nhận vị ngọt ở họng (Ảnh: Internet)

Kiểm tra giò chả bằng nghệ

Một mẹo đơn giản để kiểm tra giò chả là dùng nghệ. Nếu giò chả chứa hàn the, khi chấm nghệ lên miếng giò, nghệ sẽ chuyển từ màu vàng sang hồng. Điều này xảy ra do tính axit của hàn the phản ứng với nghệ, khiến màu sắc thay đổi. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng giấy quỳ tím để kiểm tra. Nếu giấy chuyển sang màu đỏ hoặc cam, giò chả đó chắc chắn đã nhiễm hàn the.