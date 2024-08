Miền Bắc có nơi mưa rất to kéo dài cả tuần tới

Cơ quan khí tượng đã cảnh báo khu vực trọng tâm mưa lớn trong tuần tới ở miền Bắc là trung du và vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng trong giai đoạn cuối tuần này và tuần tới (từ ngày 10.8 đến ngày 16.8).

Khu vực Hà Nội

Ngày 10.8, Hà Nội trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 10 - 12.8, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 12 - 15.8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 16.8, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 10.8, Bắc Bộ trời nắng nóng; riêng nam Sơn La, Hoà Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 10 - 12.8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 12 - 15.8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngày 16.8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mực nước hạ lưu các sông khu vực đồng bằng Bắc Bộ có xu thế xuống dần. Trên các sông suối thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ từ ngày 12 - 15.8, biên độ lũ trên các sông từ 2 - 3m.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 10 - 11.8, Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 12 - 16.8, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ có dao động

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 10 - 16.8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối và tối ngày 11 - 13.8 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Tây Nguyên có dao động.

Mực nước các sông Nam Bộ dao động theo thủy triều.

Nhận định tình hình hải văn

Về tình hình hải văn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 - 13.8, sóng lớn trên khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ, khu vực Biển Đông, độ cao sóng dao động 1,5 - 3m, biển động.

Các khu vực khác độ cao sóng nhỏ phổ biến dưới 2m. Từ ngày 14.8, độ cao sóng có Xu hướng giảm trên hầu khắp các vùng biển, dao động phổ biến dưới 2m.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tuần tới ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.