Miền Bắc đón mưa lớn cục bộ

Hôm nay (17/1), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, ít mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, không mưa.

Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 14-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Dự báo ngày mai (18/1) đến 20/1, miền Bắc giảm mưa, hửng nắng. Từ 21/1, miền Bắc có thể đón một đợt

