Miền Bắc sắp đón 3 đợt không khí lạnh "lạ thường", mạnh nhất vào khoảng giữa tuần này

Theo dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ tràn xuống nước ta vào giữa tuần này, khiến miền Bắc rét cả ngày lẫn đêm.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh vào đêm thứ Tư (25/12), gây mưa cho miền Bắc. Nhiệt độ thứ Năm (26/12) và thứ Sáu (27/12) giảm mạnh, dưới 20 độ C. Còn đầu tuần và cuối tuần này, ở miền Bắc ban ngày nắng hanh, rét về đêm và sáng.

Đáng chú ý, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội có thể ảnh hưởng bởi 3 đợt

Dự báo không khí lạnh mạnh tràn xuống giữa tuần này, miền Bắc mưa rét.

Cảnh báo miền Trung có mưa lớn từ đêm nay (23/12) đến hết thứ Tư, có những điểm mưa rất to, tổng lượng mưa trong 3 ngày vượt 350 mm, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở.

Dự báo không khí lạnh mạnh tràn xuống giữa tuần này, miền Bắc mưa rét. (Ảnh: Internet)

Miền Nam sẽ có những ngày xuất hiện mưa trái mùa. Đặc biệt thứ Ba (24/12) và thứ Tư có mưa to cục bộ đi kèm lốc, sét, gió giật.

Thời tiết hôm nay (23/12), Bắc Bộ buổi sáng trời rét, đến trưa chiều sẽ có nắng ấm. Nhiệt độ đầu giờ chiều ở Bắc Bộ sẽ tăng tới cả chục độ so với hiện tại. Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ 20 - 22 độ C. Trời có nắng nên không khí ấm áp.

Trung Bộ từ đêm nay sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Còn trong ngày, các thành phố Hà Tĩnh trở vào Nha Trang có lúc mưa, nhưng chủ yếu mưa nhỏ. Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế trời rét, nhiệt độ từ 19 - 20 độ C. Đà Nẵng đến Nha Trang trời lạnh, nhiệt độ từ 21 - 25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên từ sáng đến chiều sẽ có nắng, nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 23 - 26 độ C. Đà Lạt có mưa bất chợt, trời rét, nhiệt độ ở mức 17 độ C.

Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác 29 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/12

Thủ đô Hà Nội: sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13 - 16 độ C, phía Nam 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, phía Nam có nơi cấp 4 - 5. Phía Bắc trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18 - 21 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 - 25 độ C; phía Nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Đông gần sáng 24/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Nam Bộ: ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới cả 3 miền

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 24/12

- Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Dự báo thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

- Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 23/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/12 đến ngày 1/1

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng thời kỳ từ đêm 25-27/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

- Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh: Từ ngày 26-28/12 có mưa rải rác. Trời rét.

- Trung và Nam Trung Bộ: Thời tiết khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ đêm 24 đến đêm 25/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Tây Nguyên: Dự báo từ đêm 24-25/12 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Đông có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Thời tiết trong khoảng thời gian từ 24/12 đến ngày 1/1 miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi (t/h)