Dự báo thời tiết Noel năm nay có gì đặc biệt?

Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Noel năm nay ở miền Bắc không quá rét; trong khi đó Trung Bộ cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết Trung Trung Bộ mưa lớn từ 24 - 25.12. Ảnh: Minh họa

Thông thường, dịp Giáng sinh miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh gây rét sâu. Tuy nhiên, năm nay dự báo thời tiết Noel ở Bắc Bộ không quá rét, trong khi Trung Bộ có nhiều nét thời tiết đáng lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 - 25.12.2024, các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc phổ biến từ 11 - 13 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 14 - 16 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Từ đêm 25.12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ ngày 24 - 25.12, dự báo khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông.

Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết Giáng sinh ở từng khu vực:

Thời tiết khu vực Hà Nội

Ngày 24.12: Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ: 13 - 22 độ C.

Ngày 25.12: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 23 độ C.

Thời tiết khu vực Bắc Bộ

Ngày 24.12: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ: 14 - 22 độ C.

Ngày 25.12: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 23 độ C.

Thời tiết khu vực Trung Bộ

Ngày 24.12: Nhiều mây, có mưa, riêng Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Nhiệt độ: phía bắc 15 - 21 độ C; phía nam 19 - 27 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 24 - 28 độ C.

Ngày 25.12: Nhiều mây, có mưa, riêng Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nhiệt độ: phía bắc 16 - 22 độ C; phía nam 20 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên

Ngày 24.12: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa mưa to và dông; riêng phía đông có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ: 18 - 27 độ C.

Ngày 25.12: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa mưa to và dông; riêng phía đông có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ: 18 - 26 độ C.

Thời tiết khu vực Nam Bộ

Ngày 24.12: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng miền Đông có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ: 20 - 28 độ C.

Ngày 25.12: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng miền Đông có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ: 21 - 29 độ C.