Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa, rét sâu hơn

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 8.1, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết Bắc Bộ.

Dự báo từ ngày 8.1, do tác động của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vài nơi. Ảnh: Tô Thế

Trong một tuần vừa qua, miền Bắc duy trì hình thái rét khô. Trời chỉ rét về đêm và sáng, ngày trở nắng hanh khiến nền nhiệt tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 23 - 25 độ C.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết sắp chuyển biến do tác động của một đợt không khí lạnh.

Từ ngày 8 - 10.1, do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Riêng khu vực trung du và vùng núi phía bắc có mưa rải rác trong đêm 8 - 9.1.

Dự báo về xu thế nhiệt độ trong tháng 1, cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 1.2025, không khí lạnh có Xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12.2024. Khả năng cao gió mùa đông bắc mạnh sẽ gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía bắc của Việt Nam tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng 1.2025.

Rét đậm, rét hại nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Trước đó, trong tháng 12.2024 có 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 6.12, ngày 11.12 và ngày 27.12. Trong đó, đáng lưu ý đợt không khí lạnh ngày 11.12 đã gây trời rét đậm diện rộng ở khu vực Bắc Bộ trong ngày 14 - 15.12 và các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình trong ngày 15.12; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh nói trên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C như Sapa (Lào Cai) 6 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,2 độ C…