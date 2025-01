La Nina năm 2025 dự báo khác thường, hiếm thấy trong lịch sử

La Nina hiếm thấy trong mùa hè của Australia (kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2) dự báo xảy ra trong năm 2025, là lần thứ 2 xảy ra trong 75 năm.

Nhiệt độ ở Thái Bình Dương khi xảy ra La Nina. Ảnh: NOAA

La Nina dự báo xuất hiện lần thứ 4 sau 5 năm, tăng nguy cơ gây mưa lũ ở Australia trong năm 2025, trang ABC News Australia nhận định.

La Nina là hiện tượng làm mát ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và dẫn tới những thay đổi trong thời tiết toàn cầu, bao gồm gió đông ẩm tăng cường hổi về phía Australia và sau đó dẫn tới tăng mây và mưa.

La Nina thông thường hình thành vào mùa đông ở Australia (từ tháng 6 đến tháng 8), đạt cực đại vào cuối mùa xuân (từ tháng 9 đến tháng 11) sau đó suy yếu dần vào mùa hè. Tuy nhiên, phiên bản La Nina của năm 2025 dự báo không tuân theo quy tắc này. Dự kiến, đây lần thứ hai sau 75 năm, La Nina xuất hiện vào giữa mùa hè của Australia.

La Nina được dự báo xuất hiện trong năm 2024, tuy nhiên sau giai đoạn phát triển ban đầu vào mùa thu, quá trình làm mát ở Thái Bình Dương bị đình trệ trong suốt mùa đông và mùa xuân.

Dự báo khả năng La Nina xuất hiện giảm đi vào tháng 12, nhiệt độ nước biển khu vực dọc theo đường xích đạo ở Thái Bình Dương đã giảm mạnh trong những tuần cuối năm 2024 và hiện gần tới ngưỡng La Nina.

ABC News Australia chỉ ra, nhiều dấu hiệu của La Nina đã xuất hiện ở Thái Bình Dương. Giá trị chính được sử dụng để theo dõi trạng thái ở Thái Bình Dương được gọi là Chỉ số Nino3.4 và phép đo mới nhất do Cục Khí tượng học Australia (BOM) báo cáo là mức thấp hơn 0,9 độ C, trong khi ngưỡng La Nina của BOM là dưới 0,8 độ C.

Ngoài nhiệt độ nước biển, có nhiều dấu hiệu cho thấy thời tiết trên khắp Thái Bình Dương hiện cũng ở giai đoạn La Nina. Trong đó, gió mậu dịch mạnh hơn bình thường. Chỉ số dao động phương Nam trong tháng 12 ở mức +10, trên ngưỡng La Nina là +7. Mây phủ đã chuyển từ Đường Chuyển ngày quốc tế sang Indonesia...

Các tín hiệu, ở cả khí quyển và đại dương, cần được duy trì trong ít nhất 3 tháng để La Nina chính thức được xác định. Tuy nhiên, các kiểu thời tiết thông thường đã thay đổi đáng kể trước khi có tuyên bố chính thức về La Nina.

Nếu tình trạng La Nina kéo dài thêm 2 tháng nữa sẽ dẫn đến lần xuất hiện thứ 5 của La Nina kể từ năm 2020 - một quy luật trước đây chỉ ghi nhận 2 lần trong lịch sử 125 năm dữ liệu, từ 2007 đến 2011 và vào đầu những năm 1970. Đợt La Nina duy nhất kể từ năm 1950 khởi phát muộn như vậy là vào năm 2008-2009.