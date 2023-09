MU "chữa cháy" cánh phải: Tính đón SAO thất nghiệp thay Antony - Sancho

MU đang cân nhắc chiêu mộ cầu thủ tự do Anwar El Ghazi trong bối cảnh không chắc chắn về tình hình của Antony và Jadon Sancho.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, MU đang cân nhắc việc đề nghị ký hợp đồng với El Ghazi. Dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa nhưng ngôi sao từng chơi cho Aston Villa và Everton vẫn có thể cập bến Old Trafford. Lý do bởi El Ghazi hiện là cầu thủ tự do sau khi cầu thủ 28 tuổi chấm dứt hợp đồng với PSV Eindhoven hồi tuần trước.

El Ghazi (bên trái) dự khán trận MU gặp Arsenal

Đáng chú ý, El Ghazi đã có mặt trên khán đài sân Emirates để theo dõi trận MU thua ngược Arsenal 1-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh hôm 3/9, ngay trước đợt tập trung ĐTQG. Ngôi sao chạy cánh người Hà Lan cũng đang nhận được những lời đề nghị từ Saudi Arabia, vì vậy MU sẽ phải nhanh chóng hành động nếu “Quỷ đỏ” thực sự muốn có cầu thủ 28 tuổi.

El Ghazi được người hâm mộ biết đến nhiều nhất trong thời gian thi đấu cho Aston Villa, nơi anh ghi 26 bàn và thực hiện 16 đường kiến tạo sau 119 trận. Cầu thủ 28 tuổi cũng từng thi đấu cho Everton, Ajax, Lille và có 2 lần ra sân cho tuyển Hà Lan.

HLV Erik Ten Hag đang phải đau đầu với vị trí cánh phải trên hàng công của MU trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh tương lai của bộ đôi Antony và Jadon Sancho. Nếu cả hai cùng vắng mặt trong thời gian tới, HLV Ten Hag sẽ chỉ còn Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Facundo Pellestri là những cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa.

El Ghazi từng khoác áo Aston Villa trong 3 năm

Antony đã được MU cho nghỉ phép đến khi có thông báo mới sau vụ việc tuyển thủ Brazil bị cáo buộc tấn công ba người phụ nữ. Tương lai của Sancho cũng đang bị nghi ngờ sau khi ngôi sao người Anh công khai chỉ trích HLV Ten Hag.

Được biết, HLV Ten Hag đã có cuộc nói chuyện với Sancho để làm rõ những phát ngôn của hai người. Nhưng theo báo chí Anh, cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ và Sancho hiện đã lên kế hoạch rời Old Trafford ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1 tới.

Sỹ Ánh