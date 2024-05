Mùa của quần ngủ bồng bềnh

Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa bàn giao đối tượng Sung Văn Gấu (SN 1979), ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát cho Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm. Đây là đối tượng bị Công an huyện Mường Lát truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 2002.

1 ngày trước Pháp luật