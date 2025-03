Nam ca sĩ Wheesung qua đời ở tuổi 43

Nam ca sĩ Wheesung đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 10/3. Sinh năm 1982, anh từng là một trong những giọng ca đầy nội lực và giàu cảm xúc của nền âm nhạc Hàn Quốc

Ngày 10/3, tờ Maekyung đưa tin ca sĩ Wheesung được phát hiện qua đời tại nhà riêng.

Công ty quản lý của Wheesung, Tajo Entertainment, đưa ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo một tin buồn và đau lòng như vậy. Vào 10/3, nghệ sĩ Wheesung đã rời xa chúng tôi. Anh ấy được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại nhà riêng ở Seoul. Gia đình, các đồng nghiệp và nhân viên của Tajo Entertainment đều đang rất đau buồn thương tiếc người đã khuất. Chúng tôi rất đau lòng khi phải báo tin buồn này tới tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ và yêu thương Wheesung vô điều kiện. Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được yên nghỉ”.

Theo báo cáo của JoongAng Ilbo, Wheesung được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng lúc 16h29 ngày 10/3. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo từ gia đình. Cảnh sát xác nhận khi tới hiện trường, Wheesung đã tử vong một thời gian.

Ca sĩ Wheesung qua đời ở tuổi 43. Ảnh: iMBC.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nam ca sĩ tử vong. Cảnh sát cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hành vi tội phạm, chẳng hạn dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Chúng tôi đang điều tra xem anh ấy có để lại di chúc không và hoàn cảnh tử vong cụ thể".

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt vào năm 2002 với ca khúc Can't I... sau đó anh nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán qua qua nhiều bài hát hit như With Me, The Day We Met Again, Incurable Disease, One Year, Heartbreaking Story, I Thought About Marriage, Love is Delicious, Insomnia…

Năm 2019, Wheesung bị truy tố về tội mua propofol 12 lần và sử dụng thuốc này tại khách sạn khoảng 10 lần. Anh bị kết án 2 năm quản chế. Nam ca sĩ tạm dừng hoạt động thời gian dài và gần đây mới trở lại. Anh dự kiến tổ chức buổi hòa nhạc chung The Story với ca sĩ KCM tại Hội trường EXCO Daegu vào 15/10.