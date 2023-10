Nam thanh niên nằm trên yên xe máy điện đổ đèo Ba Vì - Đơn vị nào có trách nhiệm xử lý?

Liên quan đến clip một nam thanh niên nằm trên yên xe máy điện để đổ đèo tại huyện Ba Vì (Hà Nội), đại diện Công an huyện cho rằng, nếu đoạn đường xảy ra vi phạm nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì thì trách nhiệm xử lý thuộc lực lượng Kiểm lâm.

Sáng 23/10, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế nằm trên yên để điều khiển xe máy điện đi ở cung đường đèo, dốc tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, tài xế điều khiển xe máy điện không có biển kiểm soát, lưu thông với tốc độ cao để đổ đèo.

Tại nhiều khúc cua nguy hiểm, người này vẫn tiếp tục "diễn xiếc" (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến clip nam thanh niên nằm trên yên xe máy để đổ đèo tại huyện Ba Vì (Hà Nội) gây mất an toàn giao thông, trao đổi với PV VietNamNet, ông Chu Ngọc Quân - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, khi phát hiện có nhiều thanh niên tụ tập, điều khiển xe mất an toàn giao thông thì đơn vị đã báo cáo Công an huyện Ba Vì.

"Công an huyện đã đến làm việc và xử lý các trường hợp thanh niên điều khiển xe gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay, bên phía công an vẫn chưa thông báo lại cho Vườn Quốc gia về hình thức xử lý", ông Chu Ngọc Quân thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an huyện Ba Vì cho rằng, nếu đoạn đường xảy ra vi phạm nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì thì trách nhiệm xử lý thuộc lực lượng Kiểm lâm.

Ông Chu Ngọc Quân - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, theo Luật định, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chỉ là bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...

"Chúng tôi không có chức năng xử lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông nên mới phải phối hợp với Công an huyện. Nếu có chức năng xử lý thì đơn vị đã làm rất chặt rồi", ông Quân khẳng định.

Theo ông Chu Ngọc Quân, để làm công tác phòng ngừa vi phạm, Vườn Quốc gia Ba Vì liên tục đăng tải khuyến cáo, cảnh báo lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đặc biệt, tại khu vực bán vé, đơn vị cương quyết kiểm tra, nếu đi mô tô hai bánh mà không đội mũ bảo hiểm thì không được vào.

"Chúng tôi đã làm rất cương quyết nhưng chỉ làm được đến như vậy, nếu hơn nữa thì là chức năng của đơn vị khác", ông Chu Ngọc Quân cho biết thêm.

Đình Hiếu