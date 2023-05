Nam thanh nữ tú tụ tập trong phòng karaoke rồi thản nhiên 'làm bậy'

Các nam nữ thanh niên tụ tập trong 3 phòng karaoke và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 41 người dương tính với ma túy.

Khoảng 22h30 ngày 28/5, các cán bộ, chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Bình Long bất ngờ đột kích tiến hành kiểm tra quán karaoke Victory (IDOL2) tại địa chỉ tổ 5, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Báo Bình Phước

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng hát đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh 50 khách và nhân viên có mặt trong 3 phòng hát trên, lực lượng chức năng phát hiện 41 người dương tính với ma túy.

Sau đó, lực lượng chức năng đã mời các đối tượng này về Cơ quan Công an làm việc và tạm giữ các tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Linh