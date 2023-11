Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô và kết nối trực tuyến tới các trường học, cơ sở giáo dục thông qua các nền tảng ứng dụng số và mạng xã hội…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Huân chương Lao động cho các tập thể

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà.

Khẳng định vị thế “đầu tàu” về quy mô và chất lượng giáo dục

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đã nêu bật kết quả của ngành năm học 2022-2023 và khẳng định, giáo dục Hà Nội đã phát triển cả về quy mô, chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu”.

Toàn Thành phố có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh; gần 123.000 giáo viên; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 72,7%. Hà Nội là một trong 4 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương báo cáo tại buổi lễ

Chất lượng giáo dục của thành phố có bước chuyển biến rõ nét. Học sinh Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu với 12 học sinh đạt giải quốc tế; là địa phương dẫn đầu cả nước với 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,56%, Hà Nội xếp vị trí thứ 16, tăng 11 bậc so với năm 2022.

Công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong học sinh có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng học sinh được kết nạp Đảng năm học 2022-2023 tại các trường thuộc Sở là 92 học sinh, gấp hơn 3 lần tổng số học sinh được kết nạp trong thời gian 12 năm (từ năm 2010 đến năm 2022).

Từ những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những thách thức trước mắt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương bày tỏ mong muốn toàn thể đội ngũ nhà giáo phát huy phẩm chất tốt đẹp, nêu cao tấm gương đạo đức, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vinh dự, tự hào là nhà giáo Thủ đô.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024 và các chỉ tiêu công tác của Thành phố đã đề ra.

Là một trong các cá nhân được nhận thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì dịp này, chia sẻ về giải pháp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô giáo Chu Thị Thanh Hiền, giáo viên Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cho rằng, sứ mệnh của nhà giáo là khơi dậy khát vọng tiềm ẩn trong mỗi học trò, rồi nhen nhóm, nuôi dưỡng những khát vọng ấy.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

“Chúng tôi hiểu, mỗi cố gắng của chúng tôi luôn có ánh mắt dõi theo và niềm tin của các cấp lãnh đạo, nhân dân gửi gắm. Đó là động lực to lớn để chúng tôi yên tâm cống hiến, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục”, cô giáo Chu Thị Thanh Hiền chia sẻ.

Bày tỏ đôi điều trăn trở, suy tư về nghề, cô giáo Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) bày tỏ, qua buổi lễ, đội ngũ nhà giáo Thủ đô gửi gắm niềm mong mỏi tha thiết rằng, vị thế của người thầy sẽ được củng cố; những áp lực bộn bề của nhà giáo sẽ được sẻ chia; thực trạng lương thấp và thiếu nguồn nhân lực trong giáo dục sẽ dần được tháo gỡ để đời sống của nhà giáo dần được cải thiện, để nhà giáo chuyên tâm, yên tâm sống với nghề.

Nhà giáo cần lan tỏa những sáng kiến đổi mới

Ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, gửi lời cảm ơn những đóng góp của đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo dục Hà Nội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức bởi quy mô giáo dục rất lớn, là nơi được kỳ vọng phải đạt chất lượng tốt nhất, mẫu mực nhất, là nơi mà phụ huynh có trình độ với đòi hỏi cao… Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng vươn lên và đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà giáo, nhất là những nhà giáo điển hình tiên tiến được tuyên dương tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, những người tiên tiến cần tăng cường hỗ trợ đồng nghiệp, lan tỏa những sáng kiến mà mình đã đổi mới, lan tỏa những điều tốt đẹp để xã hội hiểu thêm về những việc mà ngành Giáo dục và Đào tạo đang làm.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, nhà giáo Thủ đô không chỉ là những người chuẩn mực mà phải phấn đấu trở thành mẫu mực, là khuôn mẫu cho nhà giáo cả nước. Với trách nhiệm của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ không ngừng kiến nghị những chính sách để Đảng, Chính phủ thấu hiểu hơn về ngành, và trên thực tế cũng đang dần có những chính sách để cuộc sống của nhà giáo tốt hơn.

Nhắn nhủ rằng, nhiệm vụ của ngành Giáo dục, với mỗi trường học cần ba chữ "an": Học trò đến trường phải được an toàn, thầy, cô giáo làm việc phải được an lành, phụ huynh đưa con đến trường cần được an tâm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị, tự mỗi nhà giáo cần góp sức để chữ “an” đó được lan tỏa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của thành phố.

Thời gian tới, đồng chí Vũ Thu Hà đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế từ năm học trước, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, đồng thời, cần rà soát mạng lưới, khắc phục tình trạng thừa, thiếu trường, lớp cục bộ.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, đồng chí Vũ Thu Hà cũng đề nghị, các cấp, ngành, quận, huyện, thị xã cùng chung tay, góp sức với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu Thành phố các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài và nâng cao đời sống giáo viên.

Lãnh đạo Thành phố trao Cờ thi đua của UBND Thành phố tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, 13 tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 8 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; 39 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 phòng giáo dục và đào tạo được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố; 41 cá nhân được tặng Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Công đoàn Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phạm Linh