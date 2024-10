Ngày 13/10 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 13/10

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 13/10, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 13/10

Ngày 13/10/1939: Là ngày mất của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Ông là một trong những nhà văn lớn của nền Văn học Việt Nam trong thế kỷ 20, với hai tiểu thuyết tiêu biểu là Giông tố và Số đỏ.

Ngày 13/10/1949: Ngày sinh nhạc sĩ Phú Quang. Tên đầy đủ của nhạc sĩ Phú Quang là Nguyễn Phú Quang. Ông đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam hơn 600 bài hát, trong đó đa số là các ca khúc về Hà Nội và mùa thu. Các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông... được coi là một phần của Hà Nội.

Ngày 13/10/1968: Mẹ Nguyễn Thị Suốt hy sinh trong khi đang chèo đò chở bộ đội qua sông. Trong những năm giặc Mỹ leo thang chiến tranh, tăng cường bắn phá miền Bắc, Quảng Bình là một vùng đất lửa ác liệt. Tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (1966) tổ chức ở miền Bắc, mẹ Suốt được mời ra tham dự. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng ngành Giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước”.

Ngày 13/10/2004: Ngày Doanh nhân Việt Nam chính thức ra đời theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ban hành ngày 20-9-2004 của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Ngày 13/10/2022: Kênh truyền hình VTV Cần Thơ phát sóng chính thức.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 13/10

Ngày 13/10/1773: Nhà thiên văn học Charles Messier khám phá ra Thiên hà Xoáy nước, một thiên hà xoắn ốc đang va chạm, nằm cách đây vào khoảng 23 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Lạp Khuyển.

Ngày 13/10/1792: Nhà Trắng (the White House), công trình gồm văn phòng và nơi ở của Tổng thống Hoa Kỳ, bắt đầu được khởi công xây dựng.

Ngày 13/10/1923: Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn Ankara làm thủ đô của mình. Đây được xem là một bất ngờ lớn, vì Istanbul là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Âu, trong khi Ankara chỉ là một thị trấn nhỏ.

Ngày 13/10/1925: Ngày sinh của nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Với việc trở thành Thủ tướng Anh vào năm 1979, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này ở châu Âu. Bà cũng là Thủ tướng Anh duy nhất chiến thắng ba nhiệm kỳ liên tiếp trong thế kỷ 20, đồng thời là vị Thủ tướng tại vị lâu nhất của Anh (11 năm) kể từ năm 1827.

Ngày 13/10/1941: Ngày sinh của ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Paul Frederic Simon. Paul Simon giành được sự chú ý của công chúng năm 1965 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Simon & Garfunkel, cùng với người bạn của mình là Art Garfunkel. Năm 1970, khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhóm nhạc tan rã và Simon bắt đầu sự nghiệp sô lô. Ca khúc “Still crazy after all these years” ra đời năm 1975 được đánh giá là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của ông.

Ngày 13/10/1972: Chuyến bay số 571 của Không quân Uruguay rơi xuống khu vực dãy núi Andes gần biên giới Chile–Argentina; cuối cùng có 16 người sống sót đến ngày 23 tháng 12.

Ngày 13/10/2009: Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ngày này cũng được ASEAN lấy để kỷ niệm Ngày Quản lý thiên tai ASEAN để kêu gọi mọi người và cộng đồng trên toàn thế giới nâng cao nhận thức và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Ngày 13/10/2010: Tai nạn mỏ Copiapó tại Chile kết thúc khi toàn bộ 33 thợ mỏ được đưa lên mặt đất sau khi sống sót trong 69 ngày dưới lòng đất chờ cứu giúp.

Ngày 13/10/2016: Quốc vương Thái Lan Bhumibol Abdulyadej băng hà sau thời gian bệnh nặng và được điều trị bệnh tại Bangkok. Ngài thọ 88 tuổi và là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất thế giới.