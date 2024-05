Ngoại hình chồng sắp cưới của ca sĩ Ailee

Ailee được tiết lộ sẽ kết hôn với Choi Si Hun, thí sinh show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa đầu tiên, vào năm sau.

Ngày 14/5, Wikitree công bố danh tính chồng sắp cưới của Ailee là Choi Si Hun, 32 tuổi, hiện làm chủ quán ăn ở Seoul (Hàn Quốc). Anh được nhiều người biết đến khi tham gia show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa đầu tiên.

"Ailee và Choi Si Hun quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Ailee hơn bạn trai 3 tuổi, họ dự kiến tổ chức lễ cưới vào năm sau", nguồn tin cho biết.

Hiện, Choi Si Hun chưa lên tiếng về thông tin lên xe hoa với ca sĩ tài năng.

Ailee chuẩn bị kết hôn với Choi Si Hun. Ảnh: Wikitree.

Choi Si Hun sở hữu gương mặt điển trai, được nhận xét giống Lee Jong Suk. Theo Wikitree, Si Hun từng được đào tạo dưới trướng Polaris Entertainment và đã được công bố là thành viên của nhóm TRIPLEME từ tháng 10/2019. Ban đầu, nhóm nhạc của Choi Si Hun dự định ra mắt khán giả vào năm 2020, nhưng kế hoạch đã bị hoãn vô thời hạn.

Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh và đóng phim, xuất hiện trong một số dự án như I Started Following Romance (2019), Standby Curator (2019), Clumsy Love (2019), Café Kilimanjaro (2020).

Thông tin Ailee sắp kết hôn được công ty quản lý A2G Entertainment xác nhận hồi tháng 3. Đại diện công ty cho biết: "Ailee đang phát triển mối quan hệ tốt đẹp với người đàn ông bình thường. Họ lên kế hoạch kết hôn vào năm tới. Ailee dự định thông báo tin vui trực tiếp đến người hâm mộ ngay khi cô ấy sẵn sàng. Chúng tôi mong các bạn hãy ủng hộ mối quan hệ của họ".

Sinh năm 1989, Ailee lớn lên ở Mỹ nhưng là người gốc Hàn Quốc. Cô được biết đến khi xuất hiện trong bộ phim Dream High 2 của KBS 2TV vào tháng 1/2012. Sau đó, Ailee ra mắt với tư cách ca sĩ thông qua đĩa đơn Heaven vào tháng 2 cùng năm.

U&I, Lovin', When We Were In Love, I Will Go to You Like the First Snow (phim Goblin), Just Look for You (Start-Up)... là những ca khúc giúp Ailee khẳng định tên tuổi trong làng nhạc.