Người dùng nên sở hữu phiên bản iPhone 15 nào? Tư vấn từ newphone15.com

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus được Apple trang bị nhiều màu sắc độc đáo và dung lượng pin “khủng”. Do đó, chiếc điện thoại này sẽ phù hợp với những ai yêu thích các thiết kế màu sắc và dung lượng pin lớn. Đồng thời, iPhone 15 Plus cũng có camera chính được nâng cấp, giúp người dùng có trải nghiệm tốt về chất lượng hình ảnh.