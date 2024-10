Nhận định, dự đoán trận đấu (2h00 ngày 4/10) Elfsborg vs AS Roma

Trận đấu giữa Elfsborg vs AS Roma tại giải Europa League sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 4/10. Báo Nghệ An tổng hợp thông tin, phân tích phong độ và đưa ra nhận định, dự đoán tỷ số cho trận đấu này.

Mục lục

1. Thông tin lực lượng Elfsborg vs AS Roma HLV Ivan Juric của AS Roma có thể sẽ thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát do lịch thi đấu dày đặc trước kỳ nghỉ quốc tế. Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini có khả năng được cho nghỉ, trong khi Gianluca Mancini có thể vắng mặt vì chấn thương. Điều này mở ra cơ hội cho Mats Hummels ra mắt. Thủ môn Mile Svilar có thể nhường chỗ cho Mathew Ryan, và Eldor Shomurodov dự kiến sẽ thay Artem Dovbyk trên hàng công. Alexis Saelemaekers chắc chắn sẽ không thi đấu do chấn thương. Đối với Elfsborg, đội bóng này dự kiến sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Sebastian Holmen, người bị đuổi trong trận gặp AZ Alkmaar. Hai anh em Arber và Besfort Zeneli sẽ góp mặt, với Michael Baidoo dẫn dắt hàng công, cầu thủ này đã tham gia ghi bàn sáu lần trong vòng loại Europa League. 2. Đội hình dự kiến Elfsborg vs AS Roma Elfsborg: Pettersson; Larsson, Buhari, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem AS Roma: Ryan; Hermoso, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino; Soule, Baldanzi; Shomorudov 3. Nhận định bóng đá Elfsborg vs AS Roma Roma đã không thể giành trọn vẹn điểm số trong trận ra quân Europa League khi hòa 1-1 trước Athletic Bilbao, mặc dù Artem Dovbyk đã ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ivan Juric, Roma đã có hai chiến thắng liên tiếp tại Serie A và hiện đang đứng ở vị trí thứ chín với chín điểm sau sáu trận. Họ đang bất bại trong năm trận gần nhất. Để có cơ hội giành vị trí trong top tám tại Europa League, Roma cần cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách. Mùa trước họ chỉ thắng hai trong bảy trận. Elfsborg, sau thất bại 3-2 trước AZ Alkmaar trong trận mở màn, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bảng đấu với Roma, Tottenham, Galatasaray và Nice. HLV Oscar Hiljemark nhận thấy đội bóng của ông chỉ tung ra ba cú sút trong trận thua AZ, nhưng vẫn ghi bàn từ hai cú sút. Tại sân nhà mùa này, Elfsborg đã có ba chiến thắng và một thất bại trong bốn trận vòng loại Europa League. Họ hiện đang đứng thứ năm tại Allsvenskan Thụy Điển, nhưng đã không thắng trong 12 trận lớn tại Boras Arena kể từ khi đánh bại Strasbourg ở UEFA Cup mùa 1978-79. Elfsborg đang kỳ vọng vào một màn trình diễn tốt hơn trong cuộc chạm trán sắp tới để nuôi hy vọng tiến sâu ở Europa League. 4. Dự đoán tỷ số Elfsborg vs AS Roma Dựa vào những nhận định Bóng đá từ các chuyên gia, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Elfsborg và AS Roma có thể là: Sportsmole : Elfsborg 1-3 AS Roma

: Elfsborg 1-3 AS Roma WhoScore : Elfsborg 0-1 AS Roma

: Elfsborg 0-1 AS Roma Báo Nghệ An dự đoán: Elfsborg 1-2 AS Roma 5. Xem trực tiếp Elfsborg vs AS Roma khi nào? Ở đâu? Trận đấu Elfsborg vs AS Roma tại giải Europa League sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 2h00 ngày 4/10. Quý khán giả có thể theo dõi trận đấu trên K+ Sport hoặc các kênh Thể thao trực tuyến. Chúc các bạn có những giờ phút thưởng thức bóng đá vui vẻ!